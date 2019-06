Una chistera chafada por la lesión Alo Marín aplaude tras un triunfo en primer término. / IDEAL La temporada de Alo Marín La rotura del ligamento del tobillo derecho acabó con la magia del gaditano, quien estaba levantando cabeza tras un mal inicio hasta que sufrió el percance JUANJO MARTÍN GRANADA Domingo, 30 junio 2019, 02:00

Las lesiones nunca llegan en un buen momento, pero el instante escogido para golpear a Alo Marín fue especialmente sensible. El gaditano no estaba teniendo una primera experiencia en LEB Oro demasiado positiva, a tenor de sus actuaciones en los encuentros del tramo inicial de temporada. Los fichajes concretados durante el verano –Pérez, Pardina, Rubio y Pardina– habían alterado significativamente los esquemas ofensivos del Covirán, que ya no requería con tanta premura de la magia del alero.

Alo había acudido al rescate en infinidad de ocasiones durante su curso como nazarí en LEB Plata. Su don para desatascar las embestidas rojinegras contra la defensa rival le habían hecho merecedor de un puesto relevante dentro de las prioridades ofensivas. No obstante, ese guion cambió por completo tras el ascenso a Oro. Después de aterrizar en la segunda categoría nacional, Marín no fue capaz de adaptarse al principio a su nueva función en el grupo. Sus minutos ya de por sí escaseaban, mientras que lo que se percibió en abundancia fue el miedo al fallo por si eso tenía una repercusión aún más negativa en su tiempo de juego.

El partido frente a Canoe en el Palacio, definido con mucha amplitud (87-60), fue un breve reguero de luz dentro de una fase oscura de la campaña. Los 10 puntos y tres asistencias repartidas ante los madrileños se convirtieron de largo en el mejor bagaje ofrecido por Alo hasta entonces, pero no le sirvieron para remontar el vuelo. Ocurrió todo lo contrario, pues rápidamente retomó una trayectoria descendente que le llevó a tocar fondo en la visita al Castellón (69-78).

El Covirán conquistó una meritoria victoria en tierras levantinas, pero lo logró sin el concurso del natural de San Fernando. Fue la primera vez que no saltaba a la cancha por decisión técnica, pues sus ausencias hasta entonces habían sido por motivos físicos. Un hito negativo que se suavizó tras aclararle Pin en una charla privada que simplemente no vio el momento para meterle en pista. Eso sí, las consecuencias no se disiparon con prontitud y ese banquillazo tuvo una resaca que duró varias semanas más.

No fue hasta el último choque en casa de los nazaríes en 2018 cuando Alo volvió a deslumbrar con su chistera. El duelo frente al colista Prat revitalizó los trucos del gaditano, que cabalgó con soltura y aprovechó a la perfección una cita que se había transformado en un trámite hacia el triunfo local (85-54). Más allá de los 18 puntos anotados, Marín recuperó ese día la sonrisa y arrancó una nueva etapa de la temporada en la que su buen nivel dejó de ser algo esporádico.

La masacre al último clasificado fue el pistoletazo de salida a una serie de cuatro encuentros en la que el alero promedió 12'3 puntos y 14 de valoración. Los adversarios pasaron a marcarle más de cerca, lo que aprovechó igualmente para aumentar su dosis de asistencias a los compañeros. Incluso fue un puntal en el rebote en la visita al Ourense, con cinco capturas. Alo había encontrado su sitio, pero entonces una grave lesión se lo arrebató de cuajo.

Un golpe recibido en un entrenamiento fue el origen de la rotura del ligamento del tobillo derecho. Un percance que le tendría al final tres meses alejado de las canchas, justo hasta el inicio de los 'play offs'. Empero, en su recuperación había que sortear un obstáculo añadido, al quedarse sin hueco en el equipo tras la llegada del 'temporero' Oroz. Marín fue dado de alta sólo para el segundo y tercer partido ante Palma, siendo en el resto de la eliminatoria el damnificado por tener el Covirán trece fichas. En ese par de compromisos, el alero no pudo esconder su falta de ritmo y pasó desapercibido, al igual que al principio del curso. Un final a medio gas para un año que se torció justo cuando empezaba a tener buena pinta.