Carlos de Cobos, Alejandro Bortolussi y Josep Pérez, renovados Los tres seguirán en la entidad nazarí la próxima temporada Jueves, 4 abril 2019, 14:25

Carlos de Cobos, Alejandro Bortolussi y Josep Pérez han renovado con el Coviran Granada. El base hispano – brasileño lo hace por una temporada, mientras que el ala-pívot argentino y el base de Llíria continuarán en la entidad rojinegra dos campañas más. En el caso de los dos primeros cumplirán su cuarto año en el club, mientras que para el ex del CB Prat será el segundo.

Carlos de Cobos, Alejandro Bortolussi y Josep Pérez han sido fundamentales en la pizarra de Pablo Pin desde que llegaron al Coviran Granada. De Cobos, que cumplirá 31 años el 11 de mayo, promedia en los 29 partidos que ha disputado esta temporada 7,8 puntos, 2,5 rebotes, 2,3 asistencias y 9,7 de valoración por partido. El base ha jugado 24 minutos y 39 segundos de media hasta el momento.

Bortolussi, que ya está de vuelta en los entrenamientos junto al resto de sus compañeros después de superar su lesión en el gemelo, ha jugado 22 partidos y ha anotado 7,5 puntos, capturado 5 rebotes y sumado 9,2 de valoración. El ala-pívot, de 29 años, ha estado en pista 18 minutos y 15 segundos de media.

Otro de los que ya ha superado sus problemas en el tobillo es Josep Pérez. El canterano del FC Barcelona se ha vestido de corto en 25 ocasiones y es otro de los jugadores que más minutos ha disputado. El base promedia 10,1 puntos, 2,8 rebotes, 2,7 asistencias, 3,1 faltas recibidas y 11,5 de valoración en los 24 minutos y 15 segundos que está sobre el parqué.

Con las tres renovaciones Pablo Pin cuenta ya con 7 jugadores de cara a la segunda temporada del equipo en LEB Oro, ya que se suman a la continuidad de Guille Rubio, Sergio Olmos, Joan Pardina y Manu Rodríguez, que tienen contrato en vigor. El Coviran Granada tiene ya más de la mitad de la plantilla de cara a la campaña 2019/2020, por lo que apuesta por mantener la columna vertebral del equipo.

Declaraciones del entrenador del Coviran Granada, Pablo Pin: «Personalmente estoy muy contento de poder contar otra temporada con ellos. Borto y Carlinhos harán cuatro años aquí y están muy identificados con el club. La gente le tiene cariño. También muy contento con Josep porque ha encajado bien en la idea de club y él se ha mostrado con muchas ganas de continuar aquí. Su renovación ha sido muy fácil. Estoy muy satisfecho como entrenador porque tener continuidad ayuda a seguir construyendo nuestro futuro».

Declaraciones del jugador del Coviran Granada, Carlos de Cobos: «Estoy muy feliz por seguir aquí un año más. Hoy vuelve a ser un día muy especial para mí, por el hecho de seguir en mi casa y de poder seguir soñando con cosas importantes en mi club. Me siento muy importante en la Fundación CB Granada y estoy muy a gusto, por lo que ha sido muy fácil renovar».

Declaraciones del jugador del Coviran Granada, Alejandro Bortolussi: «Estoy muy contento con esta renovación, ya que el club deposita una gran confianza en mí. Me siento muy identificado con este proyecto y satisfecho de poder seguir disfrutando del club, de la ciudad y de la afición, que es una maravilla».

Declaraciones del jugador del Coviran Granada, Josep Pérez: «Me siento muy contento por esta renovación. Es significativo hacerlo a mitad de temporada para ambas partes, pero creo que se hacen las cosas muy bien. Aquí se tiene ilusión y ambición y me siento identificado con el club y tengo muchas ganas de que los dos crezcamos. Granada es un ejemplo de ganas de crecer, así que estoy muy contento. Esta renovación me da una tranquilidad y una estabilidad que me aporta mucho. Hay que seguir trabajando».