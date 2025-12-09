Los cambios en la plantilla del Covirán Granada se adelantan a otras temporadas en ACB

La cuarta temporada del Covirán Granada en Liga Endesa cambió la manera de proceder del club en cuanto a fichajes y salidas. Mientras que en ... la mayoría de los cursos anteriores los rojinegros mantuvieron prácticamente intacto su bloque inicial hasta el nuevo año, en el actual se registraron las dos primeras bajas –tres cuando se anuncie la de Zach Hankins al Maccabi–, así como las dos primeras incorporaciones a principios del mes de diciembre.

Los refuerzos de William Howard y Amida Brimah se adelantaron un mes con respecto a los de Mike Moore, Yossou Ndoye y Michael Caicedo –Joe Thomasson llegaría en mayo– de la primera campaña en la máxima categoría –la 22/23–. Las lesiones entonces de Luke Maye y Cristiano Felicio obligaron al Covirán a acudir al mercado en enero. Pocos días antes, tras la celebración del día de Navidad, también se produjo la marcha de Prince Ali al Fuenlabrada, la primera 'desilusión' de la afición en la élite al aprovechar el jugador el derecho de tanteo de su contrato para marcharse al cuadro madrileño, a la postre descendido como colista.

La 23/24 supuso una excepción al firmar el club a Jonathan Rousselle a finales de noviembre ante el bajo rendimiento de Yiftach Ziv. El base israelí no cumplió con las expectativas pese a recalar en la ACB desde un equipo de Euroliga como el propio Maccabi y acabó desvinculándose como rojinegro antes de Nochebuena. Seguirían sus pasos el pívot Evaldas Kairys y el ala Artur Konontsuk, pero a mediados de enero. En su lugar llegaron el 'cinco' Malik Dime, el 'cuatro' Jacob Wiley y el 'tres' Elias Valtonen, estos dos últimos en febrero, mes en el que salió Thomasson rumbo también al conjunto de Tel Aviv.

La de Ziv fue la baja más tempranera desde el ingreso del Covirán en la ACB hasta el presente curso, con la rescisión de Micah Speight en noviembre por bajo rendimiento. La de Aurrecoechea a principios de diciembre le sigue en el ránking.

Sin permanencia

El conjunto de Pablo Pin logró la permanencia en ambas temporadas, no así en la 24/25, justo el curso en el que más tarde llegaron los movimientos. Hasta febrero no hubo lugar para nuevos rostros en el vestuario granadino, con Ousmane Ndiaye abriendo la veda. El joven pívot reforzó la pintura, que quedó debilitada ante la salida de Wiley por lesión en marzo. Dicho mes también lo hizo el alero Edgar Vicedo, igualmente por problemas físicos de larga duración.

Ya en marzo, se registraron las contrataciones del 'uno' Sam Griffin, el interior Giorgi Bezhanishvili, el escolta Omar Silverio y el alero Riccardo Visconti. Todos ellos efectivos que pasaron sin pena ni gloria por el Covirán dada su mala deriva clasificatoria, que finalizó con el descenso matemático a Primera FEB.