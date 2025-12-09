Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El capitán Jonathan Rousselle da indicaciones a Howard, flamante fichaje. acb Photo / Fermín Rodríguez

Los cambios en la plantilla del Covirán Granada se adelantan a otras temporadas en ACB

Salvo en 2023, la llegada de los primeros fichajes rojinegros aguardó hasta el nuevo año, con el bloque de inicio casi intacto durante la primera vuelta liguera

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 23:39

La cuarta temporada del Covirán Granada en Liga Endesa cambió la manera de proceder del club en cuanto a fichajes y salidas. Mientras que en ... la mayoría de los cursos anteriores los rojinegros mantuvieron prácticamente intacto su bloque inicial hasta el nuevo año, en el actual se registraron las dos primeras bajas –tres cuando se anuncie la de Zach Hankins al Maccabi–, así como las dos primeras incorporaciones a principios del mes de diciembre.

