«No es bueno machacarse demasiado»

David Iriarte | Jugador del Covirán Granada El pívot mallorquín compatibiliza el baloncesto con sus estudios de Medicina, aunque asume que cuando llegue el MIR «será imposible seguir jugando»

En su segunda temporada en Granada, David Iriarte (Palma de Mallorca, 1 de abril de 1995) ha vuelto a encontrarse con viejos compañeros de viaje. Retomando los estudios de medicina, su tiempo de juego limitado en el Covirán le ha obligado a ver las cosas con perspectiva. Ahora, tras ser titular ante el Betis y aumentar sus minutos, afronta un tramo de temporada especial, pues a la visita a Palma, su ciudad, le sucederán dos de sus ex equipos, Prat y Bilbao Basket. Antes de ello, atiende a IDEAL precisamente en la Facultad de Medicina.

-¿Cómo lleva la carrera?

-Bien, con ganas. Voy a clase siempre que puedo. Normalmente voy a las ocho, luego entreno y si puedo voy a las 13:30 horas. Si hay clase por la tarde no falto. Además, el club se está portando muy bien y me cambia algún entreno físico para poder asistir y luego lo recupero por mi cuenta.

-El año pasado no se matriculó, ¿Por qué?

-Fiché el 20 de agosto, y el 25 ya estaba en Granada. Era complicado hacer todo el papeleo del traslado de expediente. Además quería centrarme mucho en el baloncesto. Hice una pausa de un año que no veo como algo malo.

-Sorprende ese tema burocrático, ¿Deberían los deportistas profesionales tener más ayudas?

-Las tenemos para acceder a la universidad. En medicina se compite mucho en selectividad, y poder entrar con una nota algo más baja es una gran ventaja.

-Dice que el club le ayuda, ¿la facultad también?

-Sí. Los profesores son magníficos. No he tenido ningún problema. Hay un profesor al que me ha dado casi vergüenza pedirle por tercera vez que me cambie una clase y siempre responden amigablemente y ayudando. Realmente valoran que no soy alguien que se quiere escaquear, sino alguien que está tomándose interés en ir a su clase.

-¿Cuándo estudia?

-Al final tenemos tiempo libre. Hay muchas tardes libres para poder hacerlo. Y si hay exámenes, en los viajes estudio. Me he comprado unos tapones (risas). Los hay que juegan a las cartas y los hay que estudiamos.

-¿Por qué antes había tantos jugadores de baloncesto médicos y ahora no?

-No sé cómo eran las cosas antes. Mi padre lo hizo, por ejemplo. Lo que veo totalmente incompatible es, llegado el momento de estudiar el MIR, seguir siendo jugador. A varios conocidos les ha pasado y lo han dejado. Si estudias doce horas al día, no puedes ser jugador profesional. No hay horas en el día.

-Hablemos de aprendizaje en el baloncesto. ¿Qué le aporta a uno tanto tiempo en el banquillo?

-No es la primera vez que me pasa. En la selección compartí equipo con Sebas Sáiz o Willy Hernangómez, y jugaba poco. Lo primero es aprender tu rol, que no es fácil. Y en la selección me costó, porque entrenaba muy bien pero Sebas y Willy jugaban mucho más que yo. Aprendes que tu estado de ánimo debe depender de tu esfuerzo y tus ganas, no de tus resultados. Si entrenas a tope tiene que ser gratificante, aun si luego no juegas.

-¿Hay días en que hay más dudas, o es más difícil motivarse?

-Claro. Te partes la cara en el entreno y juegas los dos últimos minutos del segundo cuarto porque alguien tiene faltas, y es fácil pensar que sólo sirves para salir a hacer dos faltas y rellenar. Y no, si es lo que mejor le va al equipo es lo que te toca, aunque cueste asimilarlo.

-¿Tenía claro ese rol desde el principio?

-Eso se ve, y también te lo dicen. Me dijeron: «Tú no eres tonto y sabes lo que hay en este equipo, tus minutos van a estar muy competidos y si quieres jugar vas a tener que pelear mucho». Creo que eso es lo que hago.

-Cuándo uno sale un minuto, ¿le cuesta más asumir un lanzamiento?

-Creo que al revés. Lo que te piden es intensidad y dureza, y dar ritmo al equipo. Eso no depende de nada. Correr y defender duro sólo depende de querer hacerlo o no. Y meter un tiro, pues como casi nadie espera que lo hagas, no es tan difícil asumirlo.

-¿Es autocrítico? Cuando no jugó en Castellón por ejemplo, ¿reflexionó mucho?

-Sí lo soy, pero hasta cierto punto. No es bueno machacarse demasiado. Cuando salgo de la ducha trato de cerrar el baloncesto hasta el lunes, que es cuando hay que resolver de verdad los problemas o seguir en la misma línea.

-Todo el mundo destaca este año el juego interior del Covirán, ¿Qué aprende con ellos?

-En los entrenamientos me emparejo mucho con Guille (Rubio), y todavía me sorprende. Te la cuela como quiere. De 'Borto' es alucinante su intensidad. De Devin (Wright) y Olmos me gusta mucho su uno contra uno en el poste bajo.

-¿Qué cambió la semana pasada para que fuera titular?

-En mí creo que no cambió nada. Una de las claves de esa titularidad, de jugar 15 minutos, y de acabar contento de mi partido individual, es que no he cambiado. He entrenado igual y Pablo habrá considerado que era mejor darme esa oportunidad.

-Justo le llegan ahora partidos importantes a nivel personal.

-Pablo habló conmigo y me felicitó por mi partido. Me dijo que ahora que estoy más en la rotación no puedo relajarme y debo apretar más para conservar el sitio. Ese es el objetivo, porque ahora voy a mi casa, y luego vienen Prat y Bilbao. Son tres partidos importantes para mí y quiero aprovechar.

-¿Qué balance hace del equipo hasta el momento?

-El mes de Oviedo y Huesca salió algo peor de lo debido, por detalles. Pero es lo que hay en esta liga, si cometes errores los equipos te castigan. Pablo siempre dice que si hubiéramos ganado contra Oviedo no seríamos ni mejores ni peores. Sólo hay que ver los errores y trabajar en ellos.

-Ante el Betis se vio a un equipo superior, pero ¿salió el Covirán asumiendo que lo tenía casi perdido?

-No. Viendo el partido, perdimos por 21, y 16 puntos son errores nuestros que nos castigan. Si yo cojo un rebote y se la paso a John Dee y le regalo dos puntos... Son errores que no podemos cometer que nos hubieran dado opciones.

-Su estadística 'más menos' fuera de casa es la mejor del equipo. ¿Qué le dice eso?

-He tenido menos minutos que la mayoría, y cuando salgo intento subir el nivel defensivo. También hay algo de fortuna en eso, pero cuando juego lo hago pensando en el jugador al que voy a defender, y correr mucho en ataque.

-¿Nervioso ante el partido en casa?

-No sé si tengo 20 peticiones de entradas ya. Me hace ilusión que venga mi padre, que lo está pasando un poco mal. Es un sitio donde estoy todo el verano, en el gimnasio o tirando, y está al lado de mi casa. Es especial.

-Al principio de liga todo el mundo apuntaba que el Iberojet iba a estar muy arriba.

-Pueden tener una presión parecida a otros equipos. Tienen muy buenos jugadores y quizá les falte hacer el grupo. Creo que en la segunda vuelta van a subir bastante.

-Este mes de diciembre trae un calendario durísimo, ¿cómo lo afrontan?

-Nos planteamos que hay mucho que ganar y poco que perder. Es complicado, y esperamos de los tres que vienen ganar dos al menos. Tres sería fantástico. Araberri ha demostrado que puedes ganar en Bilbao. Pero primero queremos ganar en Palma, y ante Prat quitarnos la espina del Betis. A ver cómo llegamos a enero.