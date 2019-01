Baloncesto «Estamos en una buena situación para pelear por los 'play offs'» Pablo Pin es el encargardo de dar alas en lo deportivo al primer equipo de la Fundación CB Granada. / PEPE MARÍN Entrevista a Pablo Pin, entrenador del Covirán | El granadino conjuga en su discurso la prudencia por no estar salvados con la ambición de seguir en los puestos de arriba JUANJO MARTÍN GRANADA Jueves, 17 enero 2019, 00:46

Resulta difícil echar el ancla a las ilusiones de los aficionados del Covirán, y más tras la espléndida primera vuelta realizada. Aun así, Pablo Pin recuerda que el objetivo de la permanencia no debe variarse. Eso sí, deja abierta la puerta para que, una vez asegurada la salvación, los nazaríes no bajen los brazos y esprinten por unos 'play offs' que, a día de hoy, no se antojan ni mucho menos como una quimera.

-Diez victorias y siete derrotas al término de la primera vuelta. ¿Esperaba llegar con balance positivo a este punto de la temporada?

-Ninguno nos esperábamos llevar ya diez victorias. Nuestras cuentas eran ocho o, en el mejor de los casos, nueve. Vencer en Palencia y colocarnos con diez nos permiten obtener un gran balance.

-El pasado verano auguró que este curso iba a haber más derrotas que victorias. ¿Sigue pensándolo?

-Será complicado repetir las diez victorias de la primera vuelta. Al final podemos estar igualados, 17-17 o así. Si acabáramos con veinte significaría que nos metemos en 'play offs' como cuartos o quintos. Sería perfecto, pero aún puede darse lo de acabar en negativo. En casa hemos jugado con los equipos de la parte baja y fuera contra los 'grandes', y eso ahora se invierte. Iremos a jugar a la pista de los de abajo, con lo mucho que ellos se juegan, mientras que a Granada vendrán equipos que no notan jugar fuera de casa. La segunda vuelta será complicada. Tras la Navidad la gente le ve las orejas al lobo, los equipos suben de nivel y será difícil ganarles.

-Las victorias en Palma y Palencia han sido las artífices del impulso dado hacia la zona alta.

-Desde luego, han sido el factor diferencial. Primero por sumar victorias fuera de casa, como ya hicimos contra Araberri y Castellón, y después porque han sido nuestros mejores partidos. No los teníamos marcados como triunfos obligados pero los conseguimos.

-En el Palacio sólo se escaparon Oviedo, con polémica, y Betis, muy superior al Covirán.

-Desde hace años hemos mantenido la línea de hacernos fuertes en casa. Contra Oviedo jugamos tres cuartos muy buenos y uno muy malo. Si hubiéramos empezado mejor lo podríamos haber ganado. Con el Betis es que está muy por encima del nivel general de LEB Oro.

-¿Es el Betis el candidato claro para el ascenso directo?

-Sin duda. En mi opinión fichar a doce jugadores no es hacer un equipo. Hay que construirlo y Curro (Segura) lo está haciendo, demostrando el nivel de entrenador que tiene. Juegan colectivo, hay muchas estrellas pero no se ve egoísmo y eso prueba lo trabajado que está, aparte de su gran nivel defensivo.

-Bilbao no dio esa sensación de superioridad. El 93-68 fue engañoso por todo lo que sucedió.

-Bilbao está por debajo de Betis. Tienen buenos jugadores pero los verdiblancos tienen más físico y están muy hechos. Nosotros en Mirabilla competimos treinta minutos y nos faltó oxígeno al no estar Almazán, tener fiebre Pardina, la descalificación de Iriarte, la eliminación de Bortolussi... En general dimos buena imagen pero en el último cuarto nos borraron de la cancha.

-Casi todos los clubes han hecho fichajes. ¿Habrá una segunda vuelta distinta a lo visto hasta ahora?

-Seguramente. Por ejemplo, Palma entrará en 'play offs', Cáceres irá para arriba y Castellón debe mejorar tras recuperar lesionados y fichar. Tenemos que estar preparados para una Liga nueva porque los equipos han cambiado mucho. Salvo el Betis, será complicado que todos repitamos el número de victorias de la primera vuelta. La Liga se va a apretar y debemos ser conscientes de los cinco triunfos que sacamos a los de abajo. Partidos como Canoe o Prat, a los que vencimos por mucha diferencia, serán más difíciles de ver.

-¿El objetivo de la permanencia se queda corto tras lo visto durante la primera vuelta?

-Seguimos pensando igual. Debemos conseguir las 13-14 victorias en las que creemos que estará el límite. Una vez lograda esa meta, intentaremos quedar lo más arriba posible. Este año me recuerda al primero en LEB Plata, en el que logramos muchas victorias y luego dio sensación de que nos faltó algo por variar las miras. No podemos cambiar de objetivo cada vez que hagamos algo bien, debemos valorar lo que estamos haciendo y disfrutarlo. Luego hay que ser ambiciosos y, si entramos en 'play offs', ir a por todas, como siempre. Estamos en buenas condiciones de pelear por un puesto entre los nueve primeros.

-¿El mejor debutante en la primera vuelta desde 2013 puede creer entonces en los 'play offs'?

-Es un dato que ahí está y debe motivarnos para seguir adelante. Después de Palencia han llegado muchos halagos y gusta escuchar cosas buenas del equipo, pero no podemos pensar que ya está todo hecho y conformarnos. Ahora tenemos que ser el mejor debutante de todo el año (risas).

-Una vez se certifique la salvación, ¿cómo se mantiene el nivel competitivo para que el equipo no reduzca la intensidad?

-Nosotros nos pusimos el objetivo claro de las 13-14 victorias, pero después nos hemos puesto objetivos de cuatro partidos, así que hemos trabajado más por esas 'minimetas' que por la global. Cuando logremos la permanencia seguiremos trabajando así. Aparte, por el tipo de jugadores que tengo, no veo a Bortolussi parándose, ni a 'Carlinhos', Olmos, Rubio... Estoy tranquilo porque creo que ellos seguirán apretando.

-Hablemos de la plantilla. Veteranos como Rubio, Olmos, Bortolussi o De Cobos no han defraudado y han marcado diferencias.

-'Borto' sólo había jugado un año en Oro y está mejorando muchísimo lo que hizo con Castellón. De Cobos tenía experiencia pero en un rol defensivo, ahora se le está viendo más ofensivo con sus 8-10 puntos por partido. A Olmos y Rubio no hay que explicarles nada. Saben de lo que va el tema y aportan detalles en el 'scouting' sobre entrenadores o jugadores que conocen. Guille trabaja siempre y un día anota, otro rebotea... Mientras que Sergio es uno de los mejores pivots de la Liga cuando no tiene problemas de faltas.

-Precisamente Olmos reclamó en IDEAL más respeto arbitral y, casualidad o no, en Palencia no le cargaron de faltas y fue decisivo. ¿Toca 'llorar' más?

-Parece que hay momentos en los que hay que quejarse. Estoy de acuerdo en que hay jugadores como Urko Otegui a los que se les respeta más que a Olmos o Rubio. Eso va por el club, ya que nosotros tenemos que hacernos respetar en la Liga. El tema de las faltas lo hablamos mucho con Sergio y le ponemos vídeos de las personales que hace. Algunas se las clavan porque es grande y le tienen cogida la matrícula, otras por meter manos tontas y esas son las que se puede ahorrar.

-¿Cree en el 'karma' arbitral? Oviedo ganó en el Palacio con pasos previos de Arteaga y el otro día perdió en Prat al no indicarle falta a ese mismo jugador.

-Al final la Liga te da y te quita. Es muy raro ser campeón por los árbitros o descender porque los colegiados están en tu contra. Puede haber partidos con decisiones que influyan mucho, como pasó contra Oviedo, pero al final se iguala y tenemos que trabajar sin pensar en ello.

-En el juego interior se ha producido la sorpresa agradable de Iriarte. ¿Va a exigirle que mantenga el nivel mostrado en diciembre o regresará a su rol secundario?

-Lo que le pido a Iriarte es concentración, actitud y ser valiente , porque habrá días que meta los tiros y otros que no. En diciembre promedió 10 de valoración con 56% en triples y eso es complicado repetirlo, pero puede estar cerca. En Palencia falló un tiro, hizo faltas tontas y no entró en ritmo. Debe ser más constante, no depender de que empiece bien el partido.

-Aparte de Iriarte, las irrupciones de Corts y Marín aumentan el nivel de la plantilla.

-Los dos están muy bien, demostrando que tienen nivel para jugar en Oro. Corts se siente muy a gusto con su rol de salir y meterle ritmo al partido, revolucionarlo y darnos alegría. A pesar de ser el tercer base, en verano le dije que él tenía que obligarme a jugar con dos 'pequeños' y lo ha conseguido, quitándole minutos a sus compañeros de posición pero también a los escoltas. Por su parte, a Alo le ha costado adaptarse a la Liga, sobre todo con su juego de tener el balón en la mano e irse hacia dentro. No es lo mismo finalizar ante pivots de LEB Plata que de Oro. Una vez aclimatado nos está dando un nivel buenísimo, tanto en ataque como en defensa.

-Josep Pérez ha confirmado su buena tendencia trazada en Prat, mientras que Pardina ha sido clave en muchos aspectos hasta su lesión. ¿Qué les pide en la segunda vuelta a estos dos fichajes de este año?

-Para Pardina no ha sido fácil pasar de hacer el trabajo sucio en un equipo a tomar las decisiones en otro. En diciembre ha logrado 52% en triples y el otro día le pedí ser aún más agresivo al aro, que penetre y tome más tiros de dos puntos. Nos ayuda mucho al rebote y se siente bien. A Josep se le ha visto más cómodo cuando ha entendido que el balón le iba a llegar, pero antes tenía que adaptarse a lo que jugamos aquí. Ahora selecciona mejor los tiros y está mejorando en defensa, porque quiere jugar en ACB y sabe que para eso tiene que apretar más atrás. En general todos defienden bien, no veo a ningún jugador que sea un 'coladero' en pista trasera.

-Los tiros están caros en el Covirán. ¿Cómo lo hace para que no haya una marea de frustración?

-Antes de fichar cada verano, aviso al agente de que si quiere jugar cuarenta minutos que mejor no venga. El que llega sabe a lo que viene y, a excepción de Jesús Fernández, quien sí tomaba más tiros, los demás han estado repartidos. Es raro ver malos lanzamientos nuestros, no hay problemas de egoísmo en ese sentido. Sí he visto caras de frustración por no dar el nivel que uno quiere, no por jugar menos o tirar poco. Manu (Rodríguez) está agobiado porque no está teniendo los porcentajes que suele tener, pero lo hemos hablado y lo importante es que aporte en otras facetas, como en defensa.

-Rodríguez, Almazán y Wright completan una tripleta clave en el ascenso, aunque este año no están brillando igual. ¿Le preocupa?

-Lo importante es que los resultados están siendo buenos. Eso es lo primero y ellos lo sienten así, por lo que no me preocupa. La versión de Eloy en Plata es difícil verla en Oro porque ya no domina físicamente al '3' rival, pero en su caso lo bueno es todo lo que aporta sin que se vea, lo que hace como capitán. Devin lo tuvo más fácil el año pasado ante pivots pequeños y esta temporada no ha dado su mejor nivel cuando era mitad y mitad con Olmos, mientras que Iriarte no ha parado de trabajar. Puede ser un tema de confianza al pasar de ser indiscutible a uno más, pero la única forma de salir de esa situación es entrenando duro y ya le estamos viendo mejor. Todo indica que su nivel crecerá.