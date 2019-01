Borrón y victoria tras el año nuevo

El Covirán empezó el nuevo año de una forma inesperada, con un borrón imprevisto en su enfrentamiento contra el Cáceres. El cuadro extremeño sacó a relucir una de las peores caras del cuadro rojinegro, que a pesar de su mal encuentro se llevó finalmente la victoria (67-64), tras recobrar a tiempo la serenidad para no escribir torcido el renglón recién iniciado en 2019. Poco se hablará dentro de unas semanas de lo padecido en la tarde de ayer en el Palacio y sólo el resultado positivo perdurará en la clasificación. Eso sí, el cuerpo técnico de Pablo Pin debe tomar buena nota de lo sucedido en este último partido para no repetir semejante sucesión de imprecisiones y fallos, que le obligaron a padecer hasta el final ante un contrincante hundido en la tabla y que no debería haberle planteado semejantes dificultades.

Casi nada salió bien en un primer cuarto en el que los locales comenzaron remolones, como quien le da al despertador para arañar unos minutos más de sueño por la mañana. La escuadra granadina trató de imponer su ley con Rubio y Olmos en el quinteto inicial, siendo el alicantino quien materializó los primeros ataques. No obstante, la réplica visitante la aportó un inconmensurable Serrano. Los centímetros del pívot marcaron la pauta en esos instantes de brillantez que condujeron a un parcial de 0-13, con la ayuda desde el perímetro de Rakocevic. Hasta el marcador ubicado sobre la canasta se estropeó para evidenciar que nada le estaba saliendo a derechas al conjunto anfitrión (4-17).

1er cuarto 2º cuarto 3er cuarto 4º cuarto Parcial 13-20 21-17 20-12 13-15 Acumulado 34-37 54-49 67-64 Árbitros Pagán Baró, Peláez Santana y Marqueta Gracia. Eliminaron a Huff (m.34) y Olmos (m.39). Incidencias Partido disputado en el Palacio de Deportes de Granada ante 3.904 personas (oficial). Castigo a la 'caraja' inicial El Covirán salió sin concentración y el Cáceres le mojó la oreja con toda justicia con tal de ilusionarse con una victoria en el Palacio. Prolongada 'resaca' Los excesos del primer cuarto se siguen pagando en el segundo y los visitantes se llenan de moral con canastas imposibles. Remontada pese a los árbitros Las decisiones de los colegiados ponen en pie de guerra a la grada y al Covirán, que termina dando por fin la vuelta al electrónico. Sentencia a medio gas El parcial de 15-2 basta para que los rojinegros saboreen un triunfo que tardan en rematar por no emplearse a fondo en el tramo final.

Pin tocó a rebato con un tiempo muerto que dio pie a más movimientos en un quinteto que no terminaba de cuajar. La solidez se alcanzó a raíz de coincidir en pista Corts, Pérez y Bortolussi. La dupla exterior imprimió mayor velocidad en unas posesiones que, hasta entonces, se limitaban a mover la bola sin demasiada mordiente para acabar lanzando desde más allá de la línea del 6'75. El desacierto con los triples se finiquitó con el granadino y el rosarino en cancha, mientras que la contribución de Alo Marín también se reflejó en el choque. El luminoso dejó de inquietar en su grado máximo (13-17), aunque una canasta final de Sapp otorgó una más que merecida ventaja a los cacereños a raíz de su buen inicio y el horrendo firmado por los nazaríes.

La energía de Corts, Bortolossi y Pérez espolea a los nazaríes desde el banquillo

El Covirán ganó un poco más de consistencia con Wright en la pintura, pues Olmos se cargó por enésima vez de personales y a Rubio le parecía increíble el sinfín de tiros que se le salían de dentro. Dio la sensación de que el regalo de Reyes de los granadinos ya había durado bastante y que no tardarían en mostrar al Cáceres que su generosidad tenía un límite. Sin embargo, el regreso a pista de Serrano devolvió los diez de diferencia para los visitantes, quienes parecían tocados por una varita mágica al anotar canastas inverosímiles desde posiciones alejadas o decoradas con el estruendo de la bocina de posesión (24-34).

El partido iba malamente, como sonó por boca de Rosalía en uno de los tiempos muertos de Pin. El técnico leyó la cartilla a su equipo y empezó a vislumbrarse una reacción que no fue culminada hasta el tercer período. Los errores en la recta final y el desconcierto en pista delantera -que resurgió una vez más en el bando local- permitieron al Cáceres alcanzar el descanso con una renta mínima (34-37).

Suplicio arbitral

El magisterio de Rubio en el poste bajo posibilitó que una contra de Josep Pérez empatara el encuentro antes de que otro arreón cacereño reactivara las alarmas (40-46). El choque adquirió un cariz más preocupante si cabe cuando los colegiados volcaron toda su severidad en las acciones de Rubio y Olmos, a los que neutralizaron con sus señalizaciones, algunas de ellas insólitas a todas luces. Un manotazo al catalán que sólo se castigó con falta -en lugar de una antideportiva que sí se pitó en contra del Covirán segundos antes- encendió por completo al graderío del Palacio, cuya paciencia se colmó por esos dos minutos de suplicio arbitral.

Ahí cambió el devenir del partido. Los puntos de Pérez y un triple en transición de Bortolussi colocaron por fin al frente a los nazaríes, que cerraron el cuarto por delante (54-49) y se marcharon hasta los dos dígitos de ventaja con un parcial ampliado hasta el 15-2 (64-54). El Cáceres había dejado de defender y la ilusión por vencer desapareció del rostro de sus miembros, a los que les invadió la tristeza a la que se han acostumbrado en esta temporada en LEB Oro. Sólo un arreón de orgullo les mantuvo en pie ante un Covirán que declinó darles la puntilla y que les concedió 'cuartelillo' hasta el final. Ayer fue uno de esos días en los que todo se vuelve del revés, como se evidenció en una última jugada preparada en la pizarra de Pin y que se tradujo en una pérdida y canasta visitante. El 'average' no puede añadirse en el lado positivo de este encuentro en el que los rojinegros al menos sumaron su noveno triunfo. Ese es el único reducto de alegría -y gracias- para su atropellada manera de arrancar el año.