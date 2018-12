Baloncesto «El de Bilbao es un partido con mucho que ganar y poco que perder» Pablo Pin protesta una decisión arbitral durante el partido del Covirán ante Oviedo. / RAMÓN L. PÉREZ El entrenador del Covirán Granada ve a su equipo con opciones de dar la sorpresa si juega con un buen equilibrio entre ataque y defensa JULIO PIÑERO GRANADA Sábado, 29 diciembre 2018, 00:34

El Covirán Granada debe afrontar mañana uno de los partidos más complicados sobre el papel de esta temporada. Va a medir fuerzas con uno de los grandes favoritos para lograr el ascenso. Enfrente va a tener un equipo que viene de la ACB y que tras el descenso se propone regresar cuanto antes a la máxima categoría. El Retabet Bilbao Basket es el favorito a priori para ganar este partido, más aún cuando va a jugar ante su afición, pero el conjunto granadino va a tratar de aprovechar sus bazas para intentar dar la campanada.

«Se puede describir esta cita como un partido con mucho que ganar y poco que perder, porque Bilbao es un equipo que todo el mundo coloca en las quinielas de ascenso, aunque ellos en casa ya han perdido dos encuentros. Si somos capaces de sacar este partido nos daría mucha confianza y nos impulsaría para recibir a Cáceres el día 6 de enero. Ese va a ser un compromiso marcado en rojo, que hay que ganarlo sí o sí. Si jugamos serios y con un buen equilibrio de ataque y defensa, podemos tener nuestras opciones de victoria», sostiene Pablo Pin.

El calendario no concede vacaciones en la LEB Oro. Apenas tres días de descanso tras el partido que jugó el equipo rojinegro el pasado sábado en el Palacio de Deportes frente al CB Prat. Las sesiones de entrenamiento comenzaron el miércoles y eso hace que la semana se haya hecho más corta, al haber también un viaje por medio. «Me preocupa lo de los tocados y hacer este viaje de noche, porque eso se quiera o no, trastoca un poco. Realmente no duermes bien, ni descansas bien, pero hemos preferido esta fórmula y vamos a ver en qué condiciones llegamos», explica el entrenador del Covirán Granada, consciente de las limitaciones del club.

De todos modos, Pablo Pin no quiere que todo eso valga como excusa por si su equipo hace un mal partido mañana domingo. Considera que «son condicionantes, pero no podemos quedarnos en eso, la siguientes salidas van a ser a Palencia, después iremos a Orense, y con eso hay que competir, no vamos a poner un viaje largo como excusa».

Está convencido de que la pugna por dominar el rebote va a resultar primordial para controlar el partido. Entiende que «va a haber una pelea bonita en rebote, porque nosotros somos de los mejores equipos en rebotes ofensivos recibidos y Bilbao es un equipo muy fuerte en las dos cosas. Es un rival que si no recoge rebote tras pérdida, consigue hacer un ataque bastante elaborado, porque tiene dos buenos bases, que son capaces de llevar muy bien el ritmo del partido, de mover bien el balón y buscar sus opciones. La pelea por el rebote va a ser muy importante».

Rival experto

El bagaje de los jugadores del equipo vasco es considerable y eso hace que el Covirán Granada deba rendir a un buen nivel para ser capaz de dar la sorpresa. Pablo Pin estima que «cuando te enfrentas a varios jugadores que han estado en ACB, lo que no puedes hacer es despistarte, porque equipos de ese talento te van a castigar. Tenemos que dar un paso más en concentración y hacer un partido serio en ataque y defensa, y con buen equilibrio para llegar a un final con posibilidades de ganar».

El último partido del año les va a hacer jugar en un pabellón que ha vivido un gran baloncesto durante años. El preparador del equipo rojinegro valora que «jugar en Miribilla es atractivo, es de los campos más bonitos en los que puedes actuar en esta categoría. Se ve en los vídeos que hay una preparación del partido muy de ACB por el ambiente que se crea. Es una pista bonita y donde realmente la gente sabe de baloncesto, al haber estado en la élite durante muchos años. Es un pabellón especial».

Tras el descenso el equipo que entrena Álex Mumbrú realizó una serie de cambios. Con el paso de las jornadas ha ido hacia arriba y cuando resta poco para concluir la primera vuelta ya se encuentra en el grupo de cabeza. Pin observa que «están empezando a jugar bien y a muy buen nivel. Ya están ajustando mejor las piezas».