«Estamos bien pero no podemos caer en la complacencia»

«Sería hipócrita si dijera que el Palma está donde debe»

Félix Alonso, entrenador leonés del Iberojet Palma, es consciente de tener a sus órdenes a uno de los transatlánticos de la categoría, que sin embargo hasta el momento no está al nivel que se esperaba a inicio de temporada. Así al menos se lo reconoce a IDEAL antes del partido de mañana. «Evidentemente no esperábamos estar donde estamos. Somos conscientes de la dificultad de esta Liga, más en este año que el nivel ha subido, y aun sabiendo eso, esperábamos estar en otra situación, no sólo por las expectativas sino porque hemos hecho una plantilla para jugar mejor y haber ganado más partidos», afirma, argumentando que su equipo no es de momento «el equipo que quiere ser» debido en un buena medida a que «somos muy irregulares, no sólo entre jornadas sino dentro de un mismo partido», afirmando que «debemos resolver eso cuanto antes».

El proyecto balear este año es muy ambicioso. El lema de su campaña de abonados, '¡Queremos ACB!', así lo indica. Y sin embargo, Alonso no recurre a lugares comunes típicos de los entrenadores para descargar los ánimos: «Ese eslogan puede volverse en nuestra contra porque genera presión añadida sabiendo que hay proyectos como Betis, Bilbao, Palencia, Melilla u Oviedo que también quieren subir. Dicho eso, si dijera que el equipo está donde debe, sería un hipócrita».

El Iberojet comenzó la temporada con sólo tres victorias en ocho jornadas, para luego sumar tres triunfos seguidos, antes de volver a las andadas en la última jornada en Melilla. «Hicimos un partido desastroso, y eso es lo que no puede ocurrir en ningún caso. Dio la sensación de que no nos jugábamos nada, como si los objetivos estuvieran cumplidos. Sólo al final fuimos capaces de reducir la diferencia a base de testiculina, pero sin opciones ya», recuerda el entrenador. Ante tal tesitura, el partido de mañana en Son Moix es muy importante para los baleares, que no quieren verse lejos del objetivo mínimo que es jugar los 'play offs'. «Para el Covirán no sé, pero para nosotros habrá ansiedad si perdemos. Contra Cáceres jugamos en casa cuando íbamos con balance 3-5 y la tensión se cortaba con hilo dental, dentro del equipo y en el entorno. Es un partido de enorme importancia, más jugando en casa. No miro tanto la clasificación, pero sí que nos pondría en balance positivo y quiero que lo antes posible haya un pequeño colchón en ese balance entre victorias y derrotas», esgrime Alonso, que en todo caso, de momento afirma tener la suficiente confianza como para no temer por su cargo.

«Me siento muy respaldado, tengo un año más de contrato y este es un proyecto a tres años. Nunca sabes lo que pasará, pero tengo contacto fluido con la directiva, aunque es cierto que no estamos cumpliendo las expectativas y la presión está ahí porque te responsabilizas de lo que está pasando», reconoce.

Respecto al Covirán, el técnico afirma que el granadino es «uno de los mejores proyectos de la LEB y del baloncesto nacional desde hace unos años», basándose en «una ciudad de enorme tradición, con gran afición y que ha tenido la paciencia de hacer las cosas con criterio y saber hacer». Además, entiende que «este año han mantenido el bloque y los cuatro fichajes son referentes en LEBOro».

Asimismo, destaca la polivalencia del juego interior con «la referencia de Olmos, pero también la opción de jugar con dos '4' como Rubio y Bortolussi a la vez». Por último, espera un «partido muy largo y duro, por el nivel de juego e intensidad del Covirán y por cómo cargan el rebote, teniendo además una rotación muy larga en la que todos los jugadores tienen minutos». /JOSÉ PUERTAS