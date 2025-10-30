Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Beqa Burjanadze se siente fuerte y motivado para que el Covirán salga del túnel en la próxima salida al Pazo dos Deportes contra el Breogán. Pepe Marín
Palabra de guerrero del Covirán

Beqa Burjanadze ve luz al final del túnel

«Entrenamos muy duro para que la primera victoria llegue en Lugo y aquí lo que importa no es como empiezas sino como terminas», afirma el georgiano

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:19

Beqa Burjanadze es una de las agradables sorpresas en positivo en el Covirán, gracias al desparpajo y la garra que pone cuando está en pista. « ... Me encuentro muy bien, no me acuerdo desde hace cuantos años no me encontraba tan bien, y anímicamente también, independientemente de los resultados de estas cuatro jornadas. Y esa palabra es clave, cuatro jornadas, porque aún nos quedan 30 jornadas más, estamos entrenando duro y fuerte para que primera victoria llegue lo más pronto posible y todos esperamos que sea en Lugo».

