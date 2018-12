Leb Oro El base que pudo ser y no fue Álex Hernández sostiene el balón mientras piensa una jugada en un partido con el Palma. / MIKI PASCUAL El base murciano del Iberojet Palma, próximo rival del equipo granadino, reconoce que estuvo muy cerca de fichar por el Covirán. Álex Hernández fue uno de los jugadores pretendidos en verano por el Covirán JOSÉ MANUEL PUERTAS GRANADA Miércoles, 12 diciembre 2018, 01:30

Cuando el domingo arranque el partido de la decimotercera jornada de la LEB Oro entre el Iberojet Palma y el Covirán Granada, seguramente algún pensamiento recorrerá la cabeza de Álex Hernández (Murcia, 12 de febrero de 1990). Y es que el base del equipo balear difícilmente podrá evitar recordar lo poco que le faltó este verano para vestir la camiseta del que este fin de semana será su rival.

Así lo ha reconocido a IDEAL quien estuvo entre los mejor posicionados para unirse a la entidad que dirige Óscar Fernández hace tan solo unos meses. «Sí que mostraron interés, y me lo pensé mucho por el proyecto, porque me gustaba la plantilla que estaban haciendo», aclara, admitiendo incluso que alguna noche se acostó pensando en un inminente futuro como rojinegro: «Forma parte del pasado, pero sí estuvo cerca. Noté desde el primer momento su interés, las sensaciones eran muy buenas y aunque me decidí por Palma, les estoy muy agradecido».

Tal fue la apuesta nazarí por el murciano que éste no olvida una «conversación muy interesante que tuve con Pablo Pin» y que, ante la falta de propuestas en la Liga Endesa, y con la intención de definir su futuro aún en el mes de julio «tenía alguna oferta más de Oro, pero la decisión final fue entre Palma y Granada, y aunque escogí la primera, el del Covirán es un proyecto que ilusiona y en una ciudad que merece baloncesto de primer nivel».

En todo caso, el destino final del jugador formado en la cantera del Fútbol Club Barcelona fueron las Baleares. Allí, tras salvarse sobre la bocina la temporada pasada, se cuajó un proyecto potente, para muchos entre los favoritos al ascenso al inicio del curso, junto a Betis, Bilbao, Palencia y Melilla, y al que sin embargo le está costando coger la velocidad de crucero. Así, tras un decepcionante inicio, con tres triunfos en ocho partidos, los mallorquines sumaron tres victorias seguidas, racha cercenada por su último mal partido en Melilla donde siempre fueron a remolque, lo que les lleva a estar igualados ahora mismo con el Covirán.

Sobre esas altas expectativas, Hernández aclara pese al «potencial» del equipo, «se generó mucha ilusión por la plantilla, lo que es positivo, pero nos está costando un poco tener la solidez que nos gustaría». En esa línea, recuerda que «al inicio tuvimos un par de derrotas en partidos igualados, algo que cambia todo mucho a nivel clasificatorio y anímico». Así, desde la décima posición en la tabla, el base de San José de la Vega afirma que la intención de los suyos es «coger una racha de victorias y consolidar el puesto de 'play offs' y a partir de ahí se verá, ya que esta es una liga muy igualada».

En cuanto a su rival del domingo, Hernández reconoce que la del Covirán es «una plantilla que me gusta mucho, con el bloque del ascenso y refuerzos de calidad y experiencia y con españoles que saben cómo se juega a esto», y entiende que «pese a alguna derrota ajustada», el equipo nazarí «va a dar mucho que hablar».

De hecho, resta importancia a la última contundente derrota frente al Betis, pues asume que los de Curro Segura «están ahora mismo está un punto por encima del resto de equipos». Con apenas un puesto de diferencia entre ambas entidades, la derrotada el domingo quedará fuera momentáneamente de los puestos de 'play offs' en un duelo que el timón del Iberojet espera «igualado y con las defensas imponiéndose», y en el que el objetivo que se marca para su equipo es «frenar el juego colectivo del Covirán».

Experiencia en ACB

Hernández, que promedia 7,8 puntos y 2,8 asistencias en 26 minutos sobre la cancha, vuelve este año a la LEB tras casi una década, después seis temporadas en ACB con Manresa y un periplo extranjero que le ha llevado por Lituania y Polonia, reconociendo haberse encontrado «una liga donde todo el mundo se ha reforzado muy bien» toda vez que, por mor de la rebaja del canon de ingreso en la Liga Endesa, «la LEB se ha revalorizado porque los equipos han recuperado la ilusión por ascender».

Paradójicamente, uno los jugadores que mejor conoce Hernández en la plantilla granadina es Josep Pérez, el dueño final del puesto que pudo ser este verano. Y es que ambos coincidieron en La Masía formándose como futuros culés y llegando a debutar en el primer equipo con solo 17 años. Sobre Pérez, al que se enfrentará directamente el próximo domingo, afirma que «tiene un gran talento y siempre ha sido muy trabajador», vaticinando que «no ha alcanzado aún su techo, porque creo que tiene un gran futuro y además está en un buen sitio para seguir creciendo».

Por último, y respecto a la ambición reconocida del base valenciano del Covirán por jugar en la Liga Endesa, Hernández, con amplia experiencia en dicha categoría, estima ese deseo como «muy positivo», y añade que «el mejor consejo que se le puede dar es que se centre en el día a día y se preocupe por el beneficio del equipo, ya que talento tiene de sobra para dar el salto».