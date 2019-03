Leb Oro Las bajas no recortan la ilusión del Covirán Bortolussi no podrá jugar esta vez ante el Betis. / IDEAL El equipo rojinegro prepara el partido con el Betis con el propósito de plantar cara a un rival intratable. Olmos, Bortolussi y Alo Marín están descartados y sólo Josep Pérez podría contar con algunos minutos si fuera necesario JULIO PIÑERO Granada Miércoles, 27 marzo 2019, 00:04

El Covirán Granada comenzó a preparar en la jornada de ayer el derbi andaluz que debe afrontar en esta próxima jornada. El sábado se medirá al Real Betis Energía Plus con el propósito de luchar por dar la campanada y convertirse en el primer equipo capaz de sorprender al líder en su pista, algo que nadie ha sido capaz de hacer esta temporada. Conseguirlo sería una auténtica proeza, si se tiene en cuenta además que el conjunto rojinegro está actualmente mermado por las bajas de hasta cuatro jugadores.

No podrán actuar en este encuentro Sergio Olmos, Alejandro Bortolussi y Alo Marín. En el aire va a estar la participación de Josep Pérez. El cuerpo médico ha aconsejado que se le conceda descanso para que se recupere mejor de la lesión de tobillo que padece desde hace unas semanas, aunque aún no se ha tomado la decisión definitiva. Podría darse el caso de que sea incluido en la convocatoria y en función de cómo transcurra el partido ya decidiría Pablo Pin si interviene o no.

El resto de la plantilla sí se encuentra en óptimas condiciones para tratar de oponer la máxima resistencia a un rival que se muestra intratable y que tiene ya el ascenso a tiro. Llegó a enlazar diecinueve victorias seguidas y solo ha perdido cuatro partidos en las veintiocho jornadas que se han disputado. Nadie ha podido competir a tan alto nivel y no se le va a escapar la primera plaza, la que concede el ascenso directo a la máxima categoría.

El equipo granadino se ejercitó ayer en doble sesión en el Palacio de Deportes. El entrenamiento de la mañana fue voluntario y el de la tarde sí fue ya obligatorio para todos. Las lesiones han provocado que haya jugadores que cuenten ahora con más minutos. Algunos han firmado buenas actuaciones, pero el problema es que hay menos rotaciones ahora, lo que en ocasiones impide mantener una mayor intensidad tanto en defensa como en ataque.

Los entrenamientos de esta semana se van a desarrollar en el Palacio de Deportes, a excepción del viernes, que se llevará a cabo en el pabellón Veleta. La celebración del Circuito Andaluz de gimnasia rítmica durante el próximo fin de semana obliga a este traslado. En cualquier caso no será ningún problema, al ser el partido de esta jornada fuera de casa.

Viaje de las peñas

No se sentirá solo el Covirán Granada en el derbi andaluz del sábado. En torno a un centenar de seguidores harán acto de presencia en las gradas del Palacio municipal de deportes San Pablo. La peña Frente Nazarí ha conseguido llenar un autobús, mientras que los componentes de la Esquina Rojinegra se desplazarán en coches particulares. El club ha recibido petición de entradas, por lo que se prevé una gran animación en las gradas para presenciar este encuentro.

Ante este desplazamiento se han tomado medidas preventivas por parte de los cuerpos de seguridad, El Frente Nazarí ha mostrado su sorpresa en ese sentido a través de su perfil en Twitter. «Curioso, 25 años como Peña y la @policia nos pide un plan de viaje para ver nuestros movimientos en el @RealBetisEPlus - @FundacionCBG , hacen su trabajo, y gracias, pero...¡que daño han hecho esos 'locos' que dicen ser aficionados al fútbol! Baloncesto=Respeto y deportividad», fue el mensaje que dejaron para dar a entender que nunca han vivido episodios de violencia en el deporte que siguen.