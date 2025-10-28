«Asumimos que somos un equipo al que le cuesta todo muchísimo»
«La mezcla que crea Ramón Díaz en su baloncesto es positiva y pronto veremos buenos resultados», afirma el ayudante
Martes, 28 de octubre 2025, 23:42
Arturo Ruiz, el segundo entrenador del Covirán, cree que el baloncesto de Ramón Díaz «es una mezcla positiva» y que pronto dará «buenos resultados». Al ... tiempo, estima que «asumimos que somos un equipo al que le cuesta todo muchísimo».
–¿Cómo está el equipo?
–Cada día está trabajando mejor. Tenemos muchos jugadores nuevos y, en los últimos partidos, se ha visto una notable mejoría. Contra un rival de la talla del Baskonia estuvimos a punto de llevarnos la victoria.
–¿Han afectado mucho las derrotas a nivel mental?
–Siempre se trabaja mejor desde la victoria pero, bueno, al final el grupo tiene muy claro el objetivo del club, sabemos que tenemos que sufrir. Somos un club al que nos ha costado todo muchísimo y esta temporada no va a ser menos, lo asumimos. El equipo está concienciado en la meta y sabemos que hemos tenido ciertas derrotas que podríamos a lo mejor haber evitado, seguro que ese punto de suerte que necesitamos en el futuro va a venir.
–¿Novedades en la plantilla quizás demasiado pronto, antes de lo que esperaría cualquiera?
–Nunca sabes si es pronto o tarde, quizás al final de temporada, cuando se pongan las notas, podemos valorarlo mejor. En el caso de Lluís Costa, con un jugador de su talla, que destaca por haber sido un muy importante para el club, que quisiera venir y ayudar, estar con nosotros de nuevo, era una oportunidad que, da igual que sea pronto o tarde, no se podía dejar pasar.
–¿Lluís Costa será un revulsivo, es una apuesta segura?, rindió bien recién aterrizado...
–No sé si será revulsivo, todo el mundo lo conoce, nos va a ayudar muchísimo, sumamos al grupo a un jugador con muchísimo compromiso, además de su nivel, es como si fuera un hombre del club, un jugador que le duele esto, que quiere luchar con nosotros.
–¿Es de suponer que Costa no tendrá un papel residual como el resto de nacionales?
–Sí, tendremos que darle un poco de tiempo porque ha estado como un año y algo sin tener un rol como el que ahora posiblemente va a tener en nuestro equipo, tendrá que adaptarse y buscar ese ritmo que puede que necesite. Lluís siempre que ha jugado con nosotros ha tenido un papel muy protagonista, y está más que capacitado para volver a hacerlo en esta segunda etapa.
–¿Además de Speight puede haber más salidas y cambios?
–Este año, con la figura de Eloy (Almazán) como director deportivo, junto a Óscar (Fernández-Arenas), estas cuestiones recaen en ellos. En el deporte profesional esto es algo que siempre tiene que estar abierto, presente ante cualquier posibilidad. Nosotros, los entrenadores, ahora mismo tenemos catorce jugadores y tenemos que entrenar cada día con ellos y ser justos, intentar buscar los mejores quintetos posibles para ganar el partido.
–¿Resultó arriesgado contratar a jugadores novatos en ACB como Speight, Munnings, Edu Durán...?
–Nosotros siempre nos hemos caracterizado por una cosa, y es el tratar de darle la oportunidad a jugadores de este tipo, y esto mismo ya lo hicimos con Lluís Costa en su día, que subió varias veces, por ejemplo, a la ACB y nadie le dio la oportunidad de disputarla, y luego nosotros se la dimos. Y la verdad es que tuvo un rendimiento tan alto como para que se fijaran en él grandes clubes, así fue al Tenerife. Hemos sido capaces de darle la oportunidad a otros muchos, como Amine Noua, Cheatham, Wiley..., a los que recuperamos, a jugadores de fuera, y también a otros sin experiencia en la Liga Endesa como David Kramer, que ahora está en el Real Madrid.
–Hubo incertidumbre, no se sabía si el equipo iba a militar en Liga Endesa o Primera FEB, ¿esto condicionó la plantilla?
–En el Covirán entendemos que hay que hacer un gran trabajo de estudio del mercado, para poder así darle la oportunidad a ese tipo de jugadores, que creemos que tienen el nivel suficiente para disputar la Liga Endesa y no lo han podido demostrar todavía. No fue un verano difícil, pero al final creo que pudimos mantener más o menos la filosofía del club y a ver qué tal terminamos.
–En ese punto, su ayuda y colaboración resulta esencial, por el conocimiento de ligas, quizá un poco menores y más desconocidas, del centro de Europa. A través suya llegaron Felicio y Kramer, de Alemania, Cheatham... Medió en la contratación de muchos jugadores interesantes.
–Me considero una persona del club, entonces estoy en todo lo que me necesitan, siempre voy a estar disponible para ayudarles. En verano intento moverme bastante, he ido ya tres veranos consecutivos a Las Vegas, allí ves a muchísimos jugadores que luego saltan a diferentes ligas. También colaboro con equipos de ligas asiáticas, con consejeros a la hora de elaborar listas, como por ejemplo de Taiwán, para preparar informes sobre jugadores, todo eso creo que suma y ayuda muchísimo a la hora de conocer el mercado. Cuando nos sentamos, y gracias a la confianza que tiene todo el club en mí, y en especial Ramón (Díaz), valoramos fichar a diferentes jugadores, yo simplemente intento poner diferentes opciones. Hemos tenido mucho éxito en estos últimos viajes, que Kramer acabe en el Madrid..., esto significa que el club hace una labor grandiosa.
–¿A qué se debe el poco acierto en tiros de tres liberados?
–Después de cada partido nos sentamos y vemos el partido varias veces, en muchos de los tiros que tenemos existe la oportunidad de tirar abierto. Yo confío mucho en la estadística, de hecho me encanta la avanzada y entiendo que, a final de temporada, todos estos porcentajes más o menos se igualan. Es decir, si hay un tirador que lanza normalmente con el 40% y ahora mismo está en un 20%, tarde o temprano tendrá una racha buena, y estaremos en los números que debemos estar. Tenemos que estar tranquilos, ser fieles a nuestra filosofía, tarde o temprano esos lanzamientos van a entrar.
–¿Coincide con Ramón Díaz en que el problema es no generar situaciones ventajosas?
–Sí, es cierto que no hemos generado las mejores situaciones, pero al tener once jugadores nuevos, todos esos mecanismos hay que integrarlos, para conocerse unos a otros, y saber dónde tu compañero se va a mover, con tiempo se lograrán esas situaciones que queremos conseguir. Se entrena esto y en los últimos partidos ya estuvimos mejor en generación.
–¿Se siente cómodo con su nuevo papel de segundo ayudante?
–Sí, sí, sí, tengo mucha suerte de que Ramón haya sido la progresión de Pablo (Pin), por la relación que tengo con él, porque hemos compartido el baloncesto juntos, él confía plenamente en mí, de hecho me da mucha responsabilidad y eso te hace sentir cómodo, creo que hacemos un tándem muy positivo, nos ayudamos mutuamente y estoy donde mejor podría estar.
–¿En qué ha notado más variaciones con Ramón Díaz respecto a Pablo Pin?
–Ramón, por el hecho de haber estado en ligas diferentes, en Estados Unidos, ha traído como ese toque, ese componente del ritmo alto de los espacios allí, pero no se nos puede olvidar que Ramón también ha tenido mucho baloncesto europeo, tanto en otras ligas como en selecciones, tiene una gran mezcla entre la cultura americana y la española, esa mezcla es muy positiva, seguro que pronto vamos a ver grandes resultados.
–¿Ramón da más responsabilidad a usted en la defensa y a Derrick Allen en el ataque, con mayor reparto de funciones directas?
–Sí, sí, sí, se está trayendo mucho el método y el estilo de Estados Unidos, ese tipo de cultura deportiva, de que los asistentes tengan su responsabilidad en las diferentes fases del juego, y Ramón confía plenamente en nosotros y nos hace muy partícipes cada día, tenemos reuniones antes, no solo con Derrick, también con Alberto, David y Juanra, todo el mundo está muy implicado en la estructura del entrenamiento, los partidos, incluso los entrenadores del filial U22 también participan, él tiene esa mentalidad abierta de que todo el mundo puede ayudar, cada uno pone su granito de arena.
–¿Nueva salida, esta vez a Lugo, sienten presión ya?
–Vamos día a día, semana a semana, no pensamos en el Girona y sí en el Breogán. Cada fin de semana estamos siendo mejores. En este deporte siempre tienes presión, no creo que tengamos una presión excepcional por jugar con rivales más parecidos, aquí siempre tenemos esa responsabilidad, el compromiso de intentar hacerlo lo mejor posible en el próximo partido. Cada jornada en ACB es una final, jugamos contra un rival de Euroliga, aunque tuviera alguna baja, y cada vez contra jugadores de máximo nivel, y estuvimos a punto de sacarlo. En la Liga Endesa nunca sabes dónde puedes estar, pensamos en la posibilidad real que existe de ganar y tenemos que ir con esa mentalidad.
