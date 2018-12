Baloncesto Anhelo de gesta antes de las uvas David Iriarte defiende la posesión ante el alero del Betis Thomas Bropleh. / ALFREDO AGUILAR El Covirán quiere un colofón en forma de victoria frente al Bilbao para cerrar un mágico 2018 JUANJO MARTÍN GRANADA Domingo, 30 diciembre 2018, 00:03

Un año mágico necesita un colofón a la altura. Esa es la mentalidad con la que saltará esta mañana (12 horas) a la cancha la plantilla del Covirán Granada. El cuadro rojinegro disfrutó de lo lindo en este 2018 que ya agoniza con el doblete de campeón de Copa y LEB Plata, un éxito que supuso el ansiado ascenso a Oro. La ciudad regresó así a una categoría más digna y se queda a un sólo salto más de la élite, precisamente cuando el precipicio con respecto a la Liga Endesa ya se ha eliminado y vuelve a haber normalidad con los ascensos y descensos. Los nazaríes han alcanzado la gloria en este año natural pero aún tienen margen para concretar una última gesta antes de las uvas, la que supondría regresar de Bilbao con una victoria.

La escuadra dirigida por Pablo Pin no lo tendrá nada sencillo, dado que enfrente estará un conjunto que aspira a retornar a la ACB cuanto antes. No obstante, su delicada situación económica siembra de nubarrones el horizonte de los vizcaínos y ni siquiera el potencial de una plantilla con jugadores de una división superior tiene garantizado el éxito. A los vascos tampoco les ha venido bien que el Betis haya puesto velocidad de crucero hacia el ascenso. Los hombres de Curro Segura están colocando muy alto un listón del que los bilbaínos no están demasiado lejos, pero sí que no son capaces de rebasarlo.

Aun así, el Retabet Bilbao va tercero en la tabla con apenas cuatro derrotas en su haber. Dos de ellas se registraron en Mirabilla tras las visitas de Huesca (69-76) y Araberri (76-77). A los oscenses les bastó con un buen juego coral y la solidez en el rebote para doblegar a unos anfitriones negados entonces en el triple (5/34), mientras que en el derbi vasco la dupla Robinson-Kamba -46 puntos entre ambos- fue suficiente para tumbar a los locales en el último suspiro. Esos son los antecedentes a los que se aferra un Covirán que sueña con el triunfo en la matinal de hoy.

Las condiciones en las que llega la escuadra nazarí distan de ser las idóneas. Por un lado está el hecho de que el equipo viajó en carretera en la noche del viernes al sábado, a elección del cuerpo técnico, quien vio mejor esa fórmula que la habitual de efectuar ese trayecto en autobús de día. Por el otro está el 'agujero' que ha sufrido el plantel rojinegro en el puesto de alero. Eloy Almazán estará entre dos y tres semanas más de baja por una calcificación en el dedo del pie. El co-capitán ya se perdió el encuentro de la pasada semana contra Prat y ahora añadirá al menos un par de ausencias más (Bilbao y Cáceres).

Ante esta baja, el Covirán se ha visto obligado a forzar a Joan Pardina, que también anda maltrecho. El barcelonés presenta una fisura en un dedo del pie desde hace semanas y se ha agravado por haber jugado infiltrado. Los servicios médicos ya han señalado el peligro de que siga en la cancha, si bien la necesidad apremia y la posibilidad de quedarse sin ningún '3' nato en la plantilla ha obligado a estirar un poco más la actividad de Pardina, quien no descansará a priori hasta que Almazán retorne a las pistas.

Eso sí, ni el largo desplazamiento en carretera ni el hecho de no estar al completo son esgrimidos por Pin como excusas. «Son condicionantes, pero no podemos quedarnos en eso», asevera un técnico que considera la pelea por el rebote como una de las claves en este duelo matinal en Bilbao. «Nosotros somos de los mejores a la hora de cerrar el rebote defensivo, mientras que ellos son muy fuertes en los rechaces en ambos lados de la cancha», detalla el granadino.

Pendientes de los bases

Si en la pintura saltarán presumiblemente chispas a tenor de la batalla que se avecina contra el máximo taponador de la LEB Oro -Ben Lammers, 2'5 'chapas' de media- y el resto de pivots locales, en el timón ocurrirá tres cuartos de lo mismo. Las opciones de victoria del Covirán dependerán en buena medida de incomodar todo lo posible a Javi Salgado y Thomas Schreiner. Entre ambos directores de juego del Retabet promedian más de diez asistencias por partido, por lo que torpedear las líneas de pase de ambos bases supondría un sólido primer paso hacia el triunfo.

De esta dupla rival se encargarán Pérez y De Cobos, quien también tendrá que brindar una especial vigilancia sobre Jaylon Brown, el máximo artillero de los bilbaínos (12'5 puntos), cuando ambos nazaríes coincidan en la pista. Aunque la victoria ante un aspirante al ascenso siempre se antoja complicada, y más a domicilio, el Covirán se abraza a la magia de la Navidad para llevarse un último subidón en este 2018 que sólo ha traído excelentes recuerdos para el baloncesto granadino.