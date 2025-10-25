Jose Manuel Puertas Sábado, 25 de octubre 2025, 01:20 Comenta Compartir

Tras sufrir en sus carnes el descenso con el Leyma Coruña, Atoumane Diagne hizo las maletas el pasado verano para enrolarse en un Hiopos Lleida que ha empezado la Liga Endesa a un alto nivel, siguiendo la estela del curso pasado. El Barris Nord y su intenso ambiente esperan hoy a un Covirán necesitado de victorias que habrá que armarse de paciencia para lograrla.

–¡Cómo ha empezado su equipo la temporada! Nada mal, ¿no?

–Las sensaciones son buenas, ganamos los dos primeros y el último lo perdimos con Valencia, que todo el mundo ve al nivel que están. Esta semana hemos entrenado muy bien y estamos listos para el Covirán.

–¿Cómo fue la experiencia de ganar en el Palau Blaugrana?

–Increíble. Nuestra afición es alucinante y había muchísima gente. Nos gusta jugar partidos con ese ambiente, tanto en casa como fuera.

–Es un partido que es importante: si lo ganan, le meten tres partidos al Covirán; si lo pierden, todo se ajusta mucho.

–Sí, será importante. Realmente en esta Liga todos lo son, pero este sí que es un rival directo y si ganamos hay una buena ventaja. Queremos hacerlo bien.

–Hablemos del ambiente del Barris Nord. Usted sabe lo que es ganar allí como visitante.

–Sí, con Coruña gané tanto en LEBcomo en ACB. Pero siempre es muy difícil jugar aquí. La afición aprieta mucho y, la verdad, lo pasas mal.

–¿Y cómo es actuar de local?

–Pues está claro que es un plus para cualquiera tener una afición así detrás. Es un lujo porque no dejan que te caigas nunca... y para cualquier jugador eso significa mucho.

–El curso pasado sufrió un descenso con Coruña. ¿Viendo todo lo que pasó en verano con el Betis y el Covirán, qué pensó?

–A mí lo que me hubiera gustado es habernos salvado deportivamente, ganando partidos. Pero no hicimos una buena temporada y nos tocó ser los últimos. Es lo que hay.

–Estuvo cuatro años en Coruña, donde relanzó su carrera. Entiendo que es doloroso irse bajando.

–Claro. Me quedo con el consuelo de haber formado parte del equipo que les llevó a lo más alto del baloncesto español, pero la verdad es que no me gustó irme con un descenso. Es una espina clavada, sí.

–Allí coincidió con Beqa Burjanadze...

–Sí. Es un gran jugador y una persona increíble. Me dio siempre buenos consejo. Como persona es un diez, de verdad.

–Años atrás tuvo un problema de lesión y no estuvo lejos de fichar en Granada, ¿verdad?

–A ver, no fue solo el Granada. Varios equipos quisieron ficharme, pero al final no se pudo hacer porque no estaba en condiciones óptimas para jugar. Por eso valoro, y siempre lo digo, que el Coruña fue el equipo que apostó por mí cuando había dudas... creo que al final les salió bien. Les estaré siempre agradecido por haberme mostrado esa confianza en un momento tan complicado, cuando otros no lo hicieron.

–¿Ahora mismo, cómo está? Físicamente se le ve muy bien.

–Sí. La temporada está empezando, estoy en un equipo nuevo y hay que adaptarse bien. Físicamente me encuentro bien, pero es verdad que siempre hay que ir a más. Eso es lo que quiero ahora mismo.

–Llegó muy joven a España, destacando desde joven en el Barça. Un caso similar al de Dabone ahora, que ya ha jugado algún partido en el Barça con 13 años. ¿Qué consejo le daría?

–Que disfrute al máximo y que no pare de trabajar. La única forma de poder llegar lejos es trabajar mucho, porque no es fácil llegar a un primer equipo, mucho más si es el Barça. Así que la clave es esa: que disfrute del proceso y que no deje de currárselo.