Adelantan el partido entre Covirán Granada y Real Madrid para evitar otra 'tormenta' perfecta

Nueva 'tormenta' perfecta del deporte granadino a la vista. La Liga Endesa anunció el adelantamiento del partido entre el Covirán Granada y el Real Madrid ... en el Palacio de Deportes del próximo sábado 22 para evitar su solape con el derbi que acogerá Los Cármenes el mismo día frente al Córdoba, para el que se prevé una gran afluencia de público tanto local como visitante.

En un principio, el choque de los rojinegros contra los blancos estaba previsto para arrancar a las 19.00 horas, justo dos horas antes del Granada-Córdoba. Con el cambio, finalmente lo hará a las 18.00, permitiendo a los abonados de ambos clubes poder presenciar ambos duelos sin perderse ningún minuto. También al resto del público, que contará aproximadamente con una hora para abandonar el Palacio de Deportes y acceder al estadio rojiblanco.

Nada que ver con la jornada deportiva de este fin de semana, que deparará un Covirán Granada-Valencia en el Palacio este domingo a las 17.00 y un Granada-Zaragoza en Los Cármenes a las 18.30. Una coincidencia que obligará a los aficionados a decantarse por baloncesto o por fútbol. Como guinda, la Ciudad Deportiva del Granada acogerá un Recreativo-Torre del Mar de Tercera RFEF a las 17.00, otro solape. Al mediodía, el Granada femenino afrontará el derbi contra el Sevilla en la misma instalación.