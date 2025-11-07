Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El entrenador rojinegro Ramón Díaz se dirige a sus jugadores durante un tiempo muerto. J. M. Baldomero

Nuevo horario

Adelantan el partido entre Covirán Granada y Real Madrid para evitar otra 'tormenta' perfecta

El encuentro del Palacio de Deportes coincide prácticamente con el derbi contra el Córdoba en Los Cármenes, encuentro para el que se espera una gran afluencia de público

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:11

Nueva 'tormenta' perfecta del deporte granadino a la vista. La Liga Endesa anunció el adelantamiento del partido entre el Covirán Granada y el Real Madrid ... en el Palacio de Deportes del próximo sábado 22 para evitar su solape con el derbi que acogerá Los Cármenes el mismo día frente al Córdoba, para el que se prevé una gran afluencia de público tanto local como visitante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

