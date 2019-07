LEB Oro Acuerdo total con Alo Marín Alo Marín 'vuela' hacia el aro ante el Prat. / Alfredo Aguilar El escolta gaditano continuará un año más a las órdenes de Pablo Pin, en la que será su tercera temporada en Granada JOSÉ MANUEL PUERTAS Granada Miércoles, 17 julio 2019, 02:42

La paciencia de Alo Marín finalmente se ha visto premiada y, según puede confirmar IDEAL, el de San Fernando tiene ya un acuerdo definitivo para renovar su contrato con el Covirán Granada. Tal y como ha venido avanzando este periódico, las negociaciones entre ambas partes se habían acelerado en las dos últimas semanas, y el acuerdo ya es total para que el de La Isla se convierta en el undécimo jugador de la próxima plantilla rojinegra, que queda sólo pendiente de una última incorporación en el puesto de alero alto.

Atrás quedan varias semanas de incertidumbre sobre el futuro del escolta, después de que el club le solicitara, nada más concluir la pasada campaña, algo de tiempo antes de dictaminar sobre sus planes hacia él. En la misma situación estuvo Devin Wright, si bien en el caso del pívot la decisión se tomó con mayor premura. Así, el acuerdo con el estadounidense Earl Watson dejó definitivamente al lucense sin sitio en la plantilla, cuyo juego interior conformarán el próximo curso, además de Watson, Guille Rubio, David Iriarte, Sergio Olmos y Alejandro Bortolussi.

En lo que respecta a Marín, el club pidió hace algunas semanas a su representante una prórroga en el plazo inicialmente establecido para la particular 'fumata blanca' sobre el escolta. El gaditano, tanteado en este tiempo por varios clubes de Oro pero sin una propuesta en firme, es un jugador del gusto de Pablo Pin, que no quería que se le escapara sin tener al menos una posibilidad de contraofertar por él. De hecho, existía un pacto en ese sentido mediante el que Marín, de recibir una proposición, permitiría al club granadino igualarla si finalmente deseaba contar con sus servicios. Pero no ha sido necesario llegar a ese punto y hace algo más de una semana fue el propio Covirán el que movió ficha, lanzando una oferta al gaditano que, tras la lógica reflexión, finalmente ha acabado por aceptar.

El exjugador del Aceitunas Fragata Morón sabe que las posibilidades de que otro club de la segunda categoría nacional le ofreciera unas condiciones similares a las que tiene en Granada eran remotas, por lo que no ha dudado mucho en aceptar la propuesta nazarí y vestir la elástica rojinegra por tercer curso consecutivo, segundo en Oro. Sin embargo, Marín es consciente de que la competencia este año en la plantilla será todavía mayor al ejercicio previo, pues la intención del Covirán sigue siendo cerrar el equipo con un alero de postín capaz de marcar diferencias en la categoría. Ello y el alto nivel de los tres bases, Pérez, De Cobos y Corts, junto al gusto de Pablo Pin por jugar en ocasiones con dos directores de juego sobre la cancha hace que no sobren minutos en el puesto de escolta, pero con su renovación Alo Marín demuestra que está preparado para volver a hacer ruido en Granada por al menos un año más.