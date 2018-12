Aclarar la sombra

Un rayo de luz brotó de la LEB Oro con la retransmisión por parte de Canal Sur del derbi entre Covirán y Betis. La cadena ha estado en negociaciones con LaLiga durante varias semanas, sabiendo que ese duelo andaluz era la fecha límite para llegar a un acuerdo que, de una manera u otra, al final se ha fraguado. Curro Segura dijo que era una buena noticia que el partido pudiera verse por el ente autonómico y lanzó su deseo de que no fuese el único encuentro emitido por esa cadena. El tiempo lo dirá. Mientras, el aficionado nazarí seguirá tirando de móvil o 'tablet' para los escasos encuentros a domicilio del Covirán que sean retransmitidos por la 'app' del organismo de Tebas.

El siguiente en Mallorca lo será, donde los de Pin esperan traerse algo más que ensaimadas. La gestión de los derechos televisivos continúa siendo un horror, sobre todo si se tiene en cuenta que hasta hace unos meses podían verse la totalidad de los partidos. Con mayor o menor calidad, con frecuentes fallos del servidor y con más o menos imparcialidad de unos locutores que, en el peor de los casos, se podían silenciar. El modelo no era perfecto pero aseguraba la difusión de la mayoría de choques. Los entrenadores de Oro se quejan con razón de que se ha silenciado la mejor Liga en años. Cuando más motivos hay para ver los encuentros, más complicado se le ha puesto al seguidor que pueda hacerlo. La catapulta destrozó el tejado y, con pasitos como el de Canal Sur, poco a poco se va reconstruyendo. Un avance que no habría que celebrar si en septiembre no hubieran provocado semejante sombra televisiva.