Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Celia Torres, nuevo fichaje del UAE Development Team UAE Development Team
Cicllismo

La saga de los Torres aterriza en el imperio ciclista de Pogacar

Celia, la última en incorporarse al UAE Development Team, filial femenina, se une a su hermano Pablo, ya en la estructura del UAE Team Emirates, y Jaime en el UAE Gen Z

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:13

Comenta

El apellido Torres empieza a adquirir un peso propio en el mapa del ciclismo español. Pablo y, a partir de 2026, también Jaime y Celia, ... rodarán bajo los colores del mismo equipo: el poderoso UAE Team Emirates. El equipo que ha acompañado la consolidación de Tadej Pogacar como figura hegemónica del pelotón mundial será el equipo en el que los tres hermanos Torres demuestren lo que hasta ahora han dejado claro en las carreteras españolas y con la selección.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  4. 4 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  5. 5 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  6. 6 Buscan a un fugitivo condenado a 41 años de prisión por el asesinato de dos personas en Granada
  7. 7 Alerta de los meteorólogos para Granada: lluvias intensas, fuerte temporal y heladas
  8. 8 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  9. 9 Un preso de Granada amenaza a una pareja con cartas intimidantes y manchadas con su sangre
  10. 10 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La saga de los Torres aterriza en el imperio ciclista de Pogacar

La saga de los Torres aterriza en el imperio ciclista de Pogacar