Volver al inicio

Km 52 Ivo Oliveira (UAD) conecta con la fuga. Los intentos del portugués, que hoy celebra su cumpleaños, se han visto recompensados tras dejar atrás a Chris Hamilton (JAY) y llegar en solitario al frente de carrera.

Km 40 Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) se convirtió ayer en el segundo ciclista en ganar dos etapas en una misma edición de la Vuelta a España con menos de 23 años, igualando a José Luis Aguiar en 1982.

Km 32 Se baja de la bicicleta Ben O'Connor (Jayco-AlUla). Así lo ha confirmado Radio Vuelta, quien ratifica que el australiano, 2ª de la pasada edición y al que le hemos visto muy lejos del rendimiento de entonces, opta por abandonar.

Km 31 ¡Habemus fuga! Se constata la marcha de 24 ciclistas. Mads Pedersen (LTK), Jefferson Cepeda, Michel Hessmann (MOV), Tim van Dijke (RBH), Gianmarco Garofoli (SOQ), Bob Jungels (IGD), Edward Planckaert (ADC), Antonio Tiberi, Roman Ermakov (TBV), Nickolas Zukowsky, David González (Q36), Nico Vinokourov (XAT), Clement Braz Afonso, Rémi Cavagna (CGF), Thomas Silva, Joel Nicolau (CJR), Anders Foldager (JAY), Léandre Lozouet, Pierre Thierry (ARK), Huub Artz, Kamiel Bonneu (IWAy), Jonas Gregaard (LOT), José Luis Faura (BBH) y Ethan Vernon (IPT).

Km 19 Brecha abierta por parte de 24 ciclistas entre, como se prometía, se encuentra Mads Pedersen (LTK). Esta vez también se suma su máximo competidor por el verde, Ethan Vernon (IPT). Antonio Tiberi (TBV) y Jefferson Cepeda (MOV) enrte otros ciclistas destacados de este grupo. Por detrás, trata de conectar un grupo de cuatro entre los que se encuentra el español Jesús Herrada (COF).

Km 16 Sufre a la cola el 5º de la clasificación general. Se trata de Felix Gall (Decathlon-Ag2r La Mondiale), quien ha perdido cerca de 20 segundos respecto al pelotón junto a un pequeño grupo de corredores. Tiene el austriaco que cerrar la brecha si no quiere perder su condición en una jornada que se presenta muy dura en la segunda mitad tras el rodaje en las piernas.

Km 13 Y la pregunta es, ¿veremos hoy de nuevo a Mads Pedersen (LTK) entre los fugados? El danés nos ha acostumbrado a verle en escapadas con el objetivo de cazar y asegurar los puntos de la regularidad, teniendo hoy esta marca a los 175 kilómetros de recorrido, tras el paso por el primer de los tres puertos de montaña.

Km 6 Desde Cantabria... hasta la cima asturiana del L'Angliru. Ese es el plano de comunidades de la jornada, mientras que desde el pelotón ya han comenzado los primeros movimientos en busca de la primera fuga.

Km 1 ¡¡Arranca la 13ª etapa de La Vuelta a España! Inicia ya la carrera, partiendo desde Cabezón de la Sal, con un primer tramo ondulado de terreno previo a desembocar en un tramo casi plano en su totalidad hasta el kilómetro de 90, donde la carretera comienza a empinarse.

Km 0 Durante la jornada de ayer, dos bajas tuvieron lugar en el recorrido entre Laredo y Los Corrales de Buelna. Este fue el caso del colombian Jhoan Esteban Chaves (EF Education-Easy Post) y Sinuhe Fernández Rodríguez (Burgos Burpellet-BH), ambos por abandono, y con este último siendo protagonista en varias escapadas, destacando entre otras la etapa 8 en Zaragoza. Hoy, Archie Ryan (EFE) no ha tomado la salida.

Km 0 Neutralizada en marcha. Desde Cabezón de la Sal ya están dando las primeras pedaleadas los 161 ciclistas que se mantienen corriendo La Vuelta a España. Tramo que se prolongará durante los primeros 8'9 kilómetros.

Km 0 En el repaso de los maillots, Jonas Vingegaard (TVL) sigue al frente del maillot rojo tras una etapa que no fue con el grupo de los favoritos, en una situación idéntica para Giulio Pellizzari (RBH) al frente de la clasificación joven. Mads Pedersen (LTK) reforzó su condición con el verde, mientras que Jay Vine (UAD) vio ascender a Juan Ayuso a la segunda posición, pero manteniendo 20 puntos de ventaja.

Km 0 La salida neutralizada está prevista que tenga lugar a las 11:50h en Cabezón de la Sal, cabecera de la comarca Saja-Nansa. Después de 22 minutos de rodaje, la marcha oficial está estipulada que ocurra sobre las 12:10h.

Km 0 En Nava, arrancarán las primeras cuestas marcando el inicio de un sector que contará con tres puertos (meta incluida), subiendo el Alto La Mozqueta (1ª, 841 metros), el Alto del Cordal (1ª, 785 metros) y, como colofón, L'Angliru (HC, 1.550 metros). Este tramo, además, contará con el sprint intermedio entre los dos primeros disputado en La Vega.

Km 0 Para hoy, una una carrera donde la montaña cobra todo el protagonismo tras 90 kilómetros de un llano prácticamente intrascendente, comenzo a partir de este punto una pendiente ascendente que se irá incrementando con el paso de los kilómetros.

Km 0 Una etapa que, más allá del doblete en el podium de los españoles, tuvo también entre los nombres propios a Mads Pedersen (LTK), de nuevo en la fuga a pesar de las dos exigentes cuestas para ganar el sprint intermedio y, posteriormente, pasar 5º por meta. El otro destacado de la jornada fue Bruno Armirail (DAT), quien con su puesta en escena en la escapada recortó más de seis minutos en la general para colocarse 6º, de vuelta en el Top-10.

Km 0 Durante la jornada de ayer, redoble español al paso por la línea de meta de Corrales de Buelna. Tras una carrera muy marcada por el ritmo de Marc Soler en la escapada, el desenlace final, tras un ataque en la Collada de Brenes de la dupla compuesta por Juan Ayuso (UAD) y Javi Romo (MOV), terminaría en la lucha en meta entre los dos ciclistas nacionales, siendo el primero el que logró imponerse en el sprint final tirando de vatios y condición.