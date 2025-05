Volver al inicio Km 26 Lo cierto es que hoy es una de las pocas oportunidades que tendrán los sprinters puros para llevarse la victoria de etapa, por lo que es presumible que haya una batalla encarnizada entre sus equipos por asegurar la llegada masiva. Km 22 La diferencia de los tres ciclistas que marchan por delante se ha estabilizado en el entorno de los tres mínutos, síntoma de que en el pelotón se están comenzando a poner las pilas para tratar de llevar la carrera lo más controlada posible. Km 17 Problemas mecánicos para Richard Carapaz !!! El ecuatoriano, ganador de la etapa de ayer, ha estado parado unos instantes hasta que le han solucionado la incidencia. Km 15 El pelotón está consintiendo esta escapada y la ventaja del trío de ciclistas que marcha por delante está creciendo rápidamente, con más de dos minutos con respecto a sus perseguidores. Km 13 Ninguno de los tres ciclistas que forman parte de la fuga preocupan especialmente de cara a la clasificación general. El mejor situado es Manuele Tarozzi a 1h 07' 19'' de Isaac del Toro. Km 7 Los tres ciclistas que han conseguido tomar unos metros de ventaja son Giosuè Epis, Andrea Pietrobon y Manuele Tarozzi. Km 5 No fructifica de momento ninguno de los intentos de escapada, aunque ahora mismo hay un movimiento de tres ciclistas que si tiene visos de poder prosperar. Km 3 Se producen ya los primeros movimientos en la zona delantera del pelotón. Hoy es un día ideal para que se dejen ver corredores de los equipos más modestos. Km 1 COMIENZA LA 12ª ETAPA !!! Km 0 Se está retransando el inicio de esta 12ª etapa porque no estaban todos los ciclistas en el pelotón. Llega ya Kaden Groves que estaba ligeramente retrasado y parece que esto ya comenzará en breves instantes. Km 1 COMIENZA LA 12ª ETAPA !!! Km 0 Por su parte, Mads Pedersen y Lorenzo Fotunatto lideran las clasificaciones de la regularidad y la montaña respectivamente con una solvente ventaja. Km 0 Así las cosas, Isaac del Toro cuenta con 31 segundos de diferencia con respecto a Juan Ayuso y 1' 07'' sobre Antonio Tiberi. Simon Yates se encuentra a 1' 09'' del mexicano, mientras que Primoz Roglic tiene una desventaja de 1' 24''. Km 0 La jornada de ayer nos dejó la victoria de Richard Carapaz, la primera que logra el ecuatoriano en el Giro de Italia desde 2019. Y pudo avanzar sensiblemente en una clasificación general en la que continúa como líder el mexicano Isaac del Toro. Km 0 Solo hay dos cotas puntuables en esta 12ª etapa de la ronda italiana, ambas de tercera categoría y las dos situadas en la primera parte del recorrido. Primero se subirá Baiso, en el kilómetro 40, y posteriormente La Stella, cuya cima se ubica en el kilómetro 73. Km 0 Etapa la de hoy propicia para que veamos una llegada masiva al sprint, por lo que ciclistas como Mads Pedersen, Kaden Groves o Orluis Aular, que aún no se ha estrenado en esta carrera, podrían tener sus opciones. Km 0 Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la 12ª etapa del Giro de Italia, con recorrido de 172 kilómetros entre Modena y Viadana. ¿Preparados? Comenzamos...