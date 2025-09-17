Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Antiviolencia propone sanciones para las protestas propalestinas de La Vuelta

Acuerda proponer una multa de entre 3.000 y 4.000 euros a 17 personas por incidentes en diferentes etapas de la ronda ciclista a España, así como la prohibición de acceso a acontecimientos deportivos durante seis meses

C. P. S.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:35

La Comisión Estatal Antiviolencia ha acordado proponer multas que oscilan entre los 3.000 y 4.000 euros, así como la prohibición de acceso a acontecimientos deportivos durante seis meses, a 17 personas por incidentes en diferentes etapas de La Vuelta a España.

Los expedientes analizados corresponden a actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la duodécima etapa, entre Laredo y Los Corrales de Buelna, en la decimocuarta, entre Avilés y La Farrapona, así como en la decimoquinta jornada, entre Aveiga y Monforte de Lemos.

La Vuelta a España se vio fuertemente condicionada por las protesta contra de la participación del equipo Israel Premier Tech. La undécima etapa, con salida y llegada en Bilbao, se tuvo que acortar por razones de seguridad y la última entrega, la llegada a Madrid, se detuvo de forma definitiva a 56 kilómetros para el final.

