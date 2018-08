La Alfaguara debuta en la Vuelta a España

La Sierra de la Alfaguara está en el mapa desde ayer. Al menos en el mapa ciclista. No es que la subida sea una desconocida para los aficionados granadinos, pero tampoco es mentira que no es ese el puerto más transitado por los cicloturistas locales. No es de extrañar en una provincia como la de Granada, repleta de opciones para disfrutar de la bicicleta. Siempre hay un puerto atractivo para pedalear y no siempre se tiene el tiempo suficiente par subirlos todos. Lo reconocía el ciclista profesional granadino Álvaro Cuadros (Caja Rural) en el reportaje que hizo meses atrás junto a Pedro Delgado para promocionar este final de etapa. Perico ponía cara de poquér cuando el bueno de Cuadros le respondía que no lo había subido muchas veces. «Hay que atravesar Granada, no vengo mucho...», contestaba Cuadros. Pero la Vuelta a España tiene buen olfato para descubrir al gran público subidas atractivas y ha sabido 'destapar' un diamante oculto como el puerto de la Alfaguara.

Al igual que pasó hace años con la subida del Purche (Monachil), Alfacar ha entrado con fuerza en la Vuelta. Unas vistas de Granada y su vega únicas, rampas de hasta el once por cierto, buen asfalto y curvas de 'sacacorchos'. La subida a la Alfaguara es perfecta para montar en bici. La guinda para una postal perfecta de ciclismo la puso el público, que se volcó una vez más. Y es que la afición de Granada nunca falla a una competición de este calibre. En pocas provincias se vive este deporte con tanta pasión.

El puerto fue un rosario de aficionados desde ayer por la mañana, y eso a pesar del calor, que no tuvo piedad con el público. Pero daba igual, los 'gallos' del pelotón internacional iban a 'estrenar' la subida a los Campamentos de la Alfaguara y la 'parroquia' respondió como siempre lo hace en Granada y Andalucía. De todos ellos cuidó a la perfección la Guardia Civil, que este año por primera vez ha introducido en la Vuelta a España un novedoso sistema de detección de drones.

El Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil está presente en esta edición de la Vuelta a España con un moderno sistema capaz de detectar y neutralizar los drones que puedan estar operando en el espacio aéreo de la carrera. Los sistemas empleados cuentan con tecnología española y permiten tanto saber el número de serie de cualquier dron detectado, así como anular su sistema GPS o inhibir la señal para que pierda contacto con su piloto.