Los reyes del fondo de Granada en 2025

Cuatro títulos del Gran Premio de Fondo de la Diputación de Granada después, a Carolina Huertas no le apetecía tanto desgastarse para ganar el circuito de carreras populares de la provincia en 2025 entre otros desafíos deportivos y su trabajo como funcionaria de prisiones en Aranjuez. Sin embargo, el amor por correr la llevó a presentarse en la prueba inaugural de Albolote y, allí, un hombre mayor le preguntó si lucharía por el 'repóker'. Al negárselo, este le contestó que lo entendía porque el Gran Premio era «para gente muy comprometida». «Y me encendió las ganas de volver a hacerlo», confiesa. A su quinto título le acompañó el primero de Esteban Milena, que a sus 41 años celebró con la ilusión de un niño: «Me alegra escribir mi nombre junto a los de tantos grandes corredores».

Carolina Huertas ganó en Albolote, pero una rotura de la fascia plantar a finales de agosto le hizo temer por el título. Tampoco creía llegar a tiempo Esteban Milena, que no participó hasta la prueba de Salobreña en mayo y cuando Francisco Javier Fernández Machado (Agustinos) contaba ya con tres victorias. Aun así, contra reloj, los dos atletas del club Trotasierra de Hornachuelos (Córdoba) lograron las diez carreras que el circuito exige como mínimo para aspirar a ganarlo como reyes de la regularidad. «Siempre es una ilusión correr por los pueblos de Granada y entre rivales de tanto nivel; un lujo», comparten.

Milena no se creyó que podía llevarse el circuito hasta la prueba de Huéscar, el 1 de junio. «Ganar a Machado allí supuso el punto de inflexión con el que me puse a echar números», admite. «Estaba obligado a vencerle en casi todas, pero eso me motivó aún más», añade. «Tanta acumulación de pruebas en ciertos meses apenas te deja recuperar ni por tanto entrenar, pero mis amigos más cercanos me decían que tenía que ganarlo alguna vez y fue una satisfacción lograrlo este año sin estar tan bien de forma como en otros», resalta, habitual en campeonatos de veteranos tanto a nivel andaluz como nacional.

Huertas tuvo que cambiar muchos turnos de trabajo y ahorrarse las vacaciones en verano con tal de librar para las carreras de octubre, pero tuvo una recompensa muy especial en la clausura de Santa Fe. «Comprobar que dejaba la lesión atrás con tan buenas sensaciones me dio la vida», se congratula, satisfecha con la temporada al haber bajado su marca de 37 minutos en los diez kilómetros del Campeonato de Andalucía, y con el objetivo de pasarse ahora al maratón.

Milena, recepcionista en el concesionario Ford, dedica el título a su mujer y a su hija. A las dos las deja ya prácticamente dormidas cuando sale a entrenar, con rodajes o series de hora y media a a dos horas. «No cualquiera lo entendería», asume el atleta natural de Peligros, especialmente motivado porque también sus dos hermanas y su cuñado compiten el circuito. Huertas, con jornadas de trece horas en la prisión, suele madrugar para salir a correr antes de las seis de la mañana en ocasiones incluso.

Tanto Milena como Huertas comparten el club Trotasierra. «La verdad es que nos apoya bastante con toda la ropa que queramos y con el coste de todas las licencias, inscripciones y hoteles incluso. Años atrás, sin ayudas de ningún tipo, todo eso nos suponía una inversión importante», cuentan. Él, que ya lleva tres años con la entidad cordobesa, añade que «no correr para un club granadino libera de la presión por participar con más asiduidad en las carreras de la provincia por cuestiones de patrocinio».

Menos carreras y más llanas

Ambos campeones coinciden también en pedir «menos carreras y más llanas». «En Granada hay muchos atletas muy buenos que no compiten el circuito por no permitir ritmos más parecidos a los de la pista y marcas que homologar», esgrime Milena. «Con diez bastaría, aunque incluir la Media Maratón de Motril estuviera genial. También daría un trofeo aunque sea también a los ganadores por categorías, más allá de los absolutos; no supone nada y aumentaría la participación», añade Huertas.

Ahora que gana, Esteban Milena bromea con un nivel «quizás más bajo al no haber mucho relevo generacional» en el circuito con la salvedad de Jorge Palomares. Sí cree que va a más en la competición femenina Carolina Huertas: «Cada vez hay más mujeres y con un potencial increíble; vienen apretando fuerte».

