La carrera de Aspace añade competición a su solidaridad

La carrera solidaria de Aspace decidió volverse también competitiva para conmemorar su décima edición y 341 atletas se sumaron a la novedosa distancia de 10 kilómetros homologados además por la Federación Española a la familiar de cinco para contribuir al fin benéfico de un microbús adaptado. Ese nuevo paso adelante de la organización deparó una participación récord de 2.500 personas durante una espléndida mañana para visibilizar por el Zaidín a quienes conviven con la parálisis cerebral.

La presidenta de Aspace Granada, Encarnación Navas, no cabía en sí de la emoción. «Ojalá alcancemos el importe necesario para el microbús entre lo recaudado y las subvenciones públicas que tenemos concedidas; hará dos viajes al día para recoger a más de 25 usuarios de la capital desde la zona norte, la mayoría en silla de ruedas, algo que reduce la capacidad ahora mismo que se hace uno solo», compartió, siempre en pie de guerra por su asociación, entre márgenes cada vez más estrechos recientemente por las distintas subidas del salario mínimo interprofesional y la del nuevo convenio colectivo que entró en vigor este año –«y 'chapeau', que ya tocaba», bendecía– aunque la mayoría de los servicios que ofrecen, como la residencia, la unidad de día, el centro ocupacional o la atención temprana, estén concertados con la Administración.

«Atendemos sobre 300 personas mensualmente, y todos los años aumenta la cifra. La parálisis cerebral no es una discapacidad que disminuya con el tiempo aunque haya muchos avances médicos que permitan salir adelante a muchos bebés y ya personas por lesiones que antes no lo conseguían», resaltó Navas. «En residencia atendemos a 19 usuarios permanentes y a otro más de respiro familiar, más allá de la escuela de padres, el club deportivo o la formación. Procuramos abarca todos los ámbitos en la vida de las personas con esta condición, con fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional o psicología entre otras actividades fuera del centro que les encantan», reseñó.

«El día que vamos con menos ánimos o que algo se ha torcido les miramos y sus sonrisas nos dan alas para seguir luchando por y para ellos y su calidad de vida y la de sus familias. Nos impulsan para que no decaigamos nunca. Se lo merecen todo, porque son personas hechas y derechas solo que con otras capacidades, no enfermos, y que con los apoyos necesarios pueden llegar muy lejos», sostuvo la presidenta de Aspace.

Ganadores

Ganaron la carrera de diez kilómetros el habitual duatleta y triatleta Sergio Correa (Trotasierra) y Cristina Ortiz (Olimpo) con marcas de 32:59 y 41:26 respectivamente. «Una carrera de cinco kilómetros no nos daba ni para calentar. Cualquier excusa es buena para quienes nos gusta correr, pero si es para ayudar a otras personas, mejor aún. Falta que hace», coincidieron.