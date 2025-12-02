Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación de la Carrera del Ave María Ideal

Abierto el plazo para participar en la 12 edición de la Carrera Solidaria Ave María

Fundación Caja Rural Granada es la colaboradora principal de esta cita deportiva solidaria que tendrá lugar 15 de marzo

Ideal

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:19

La Fundación Patronato Ave María ha presentado hoy, en la sede de Caja Rural Granada, la 12ª edición de la Carrera Solidaria Ave María, un ... evento ya consolidado en el calendario deportivo y social de la ciudad, y que abre oficialmente sus inscripciones desde este mismo día.

