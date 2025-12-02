Abierto el plazo para participar en la 12 edición de la Carrera Solidaria Ave María

La Fundación Patronato Ave María ha presentado hoy, en la sede de Caja Rural Granada, la 12ª edición de la Carrera Solidaria Ave María, un ... evento ya consolidado en el calendario deportivo y social de la ciudad, y que abre oficialmente sus inscripciones desde este mismo día.

La carrera, nacida hace más de una década para unir deporte, solidaridad e inclusión, mantiene su objetivo principal: recaudar fondos para garantizar una alimentación adecuada a los estudiantes de los centros Ave María en situación de vulnerabilidad. Este año, además, se ampliará la misión destinando parte de los recursos a facilitar la participación de estos menores en colonias de verano, impulsando así nuevas oportunidades educativas y recreativas para ellos.

Durante el acto de presentación, la responsable de Fundación Caja Rural Granada, Poli Servían ha destacado la relevancia social de esta iniciativa y la importancia de seguir apoyando proyectos que realmente transforman la vida de las personas: «Para nosotros es un placer presentar este cartel y colaborar como colaborador principal en una carrera que lo tiene todo: Fomenta el deporte, los hábitos de vida saludable y nos reúne en torno a una causa justa, recorriendo algunos de los barrios más bonitos de Granada», ha destacado. Tras comentar que «es un acierto que incluya a los más pequeños para fomentar los hábitos de la infancia», ha recalcado que, «más allá del objetivo recaudatorio con fines sociales, esta carrera logra visibilizar realidades injustas que tenemos la obligación de cambiar». «Invito a todos los granadinos, tan solidarios siempre, a inscribirse desde hoy y a transformar sus kilómetros en esperanza para quienes más lo necesitan», ha añadido.

Por su parte, Antonio Almendros, presidente del Patronato Avemariano, ha recordado el compromiso histórico del Ave María con la acción social, un pilar tan importante como la labor educativa. En sus palabras: «Don Andrés Manjón ya entendió que un niño no puede aprender si no está alimentado. Desde entonces, la 'Providencia' ha sostenido esta labor con los recursos necesarios. Agradecemos a Fundación Caja Rural Granada, al Ayuntamiento y a todos los que apoyan esta carrera, que cada año nos permite disfrutar de la alegría de ver a los pequeños correr con esa felicidad que también nos contagia y nos impulsa».

El director de la carrera, Alejandro Ceballos, ha presentado las novedades de esta edición, marcada por un claro crecimiento en participación y en calidad organizativa. Este año se amplía el cupo total a 2.300 plazas, 300 más que en ediciones anteriores, incluyendo 200 nuevas inscripciones para categorías infantiles con el fin de que ningún menor quede fuera.

Además, se incorporan dos nuevas categorías: «Vamos de la mano», destinada a menores de tres años acompañados por sus familias, y la «Categoría Estrella», creada para alumnado de aulas de educación especial. También se realizará una modificación del recorrido para mejorar la accesibilidad y seguridad de los más pequeños.

Como incentivo adicional, las 200 primeras inscripciones de la categoría absoluta recibirán pantalones de atletismo de alta calidad. La organización ha anunciado también mejoras en la experiencia del corredor, como un nuevo arco de meta, una pantalla gigante en el paseo de Don Andrés Manjón y un refuerzo del equipo de animación, lo que permitirá seguir en directo las carreras, las clasificaciones y las entrevistas.

Ceballos ha subrayado además la importancia del trato cercano que caracteriza esta carrera: «Aunque contamos con un sistema digital, seguimos acudiendo clase por clase para inscribir a los estudiantes que lo necesiten. La cercanía es parte del alma de este evento, y este año, al arrancar con más antelación, podremos trabajar con mayor comodidad».

La Fundación quiso expresar un agradecimiento especial a todos los colaboradores y entidades implicadas, cuyo apoyo va mucho más allá de la aportación económica y refleja un compromiso real con la educación, la igualdad de oportunidades y el bienestar de la infancia. «Estos 12 años no serían posibles sin cada corredor, familia, voluntario y colaborador. Cuando unimos deporte, solidaridad e ilusión, somos capaces de transformar realidades y abrir oportunidades para quienes más lo necesitan».

La Fundación Patronato Ave María anuncia que las inscripciones quedan oficialmente abiertas desde hoy. La carrera se celebrará el 15 de marzo, y la organización anima a toda la ciudadanía a participar, sumar su energía y ser parte activa de una iniciativa que cambia vidas.