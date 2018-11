Baloncesto Una victoria a prueba de intermitencias Laura Arrojo bota en una penetración por la zona del Claret. / RACA El Hafesa 'Raca' se complica la vida en el tercer cuarto pero saca el triunfo sobre Claret en el último suspiro JUANJO MARTÍN GRANADA Lunes, 12 noviembre 2018, 00:32

El Hafesa Ramón y Cajal conquistó ayer su segunda victoria de la temporada (65-63) tras padecer un sufrimiento igual de inmenso que innecesario. El conjunto granadino tuvo sometido al Claret durante buena parte del partido, llegando a dominar por hasta dieciséis puntos. Sin embargo, las locales dieron una vida extra al rival al no rematarlo y casi lo lamentan. El 'Raca' entró en los últimos dos minutos del encuentro con una desventaja de cinco puntos que fue capaz de voltear a tres décimas de la conclusión. Un final agónico que podría haber sido aún más amargo de haber entrado el triple final a la desesperada de la visitante García, que llegó a tocar el aro.

A ese cara o cruz no debería haber permitido la escuadra anfitriona que se alcanzara, pues tenía el choque muy encarrilado. Su férreo comienzo (10-2) dio confianza a las discípulas de Quique Gutiérrez, quienes defendieron con mucha comodidad las trastabilladas acometidas de las valencianas. Siete balones perdieron en el primer cuarto las visitantes, incapaces de enhebrar tres pases seguidos. Su solución para salir del atolladero fue apostarlo todo al tiro exterior, donde tampoco hallaron consuelo. Sin embargo, un momento de desconexión de las rojillas permitió que se metieran de nuevo en el partido con varias canastas fáciles (18-13).

Los dos equipos fueron víctimas de las intermitencias en su juego, lo que generó unos incomprensibles vaivenes. Tan pronto parecía que 'Raca' iba a romper el partido de manera definitiva como Claret mostraba señales de vida y de que aspiraba realmente a anotarse el triunfo, por mucho que en algunas fases se comportaran las levantinas como un 'flan' en pista delantera. Un mal arranque de segundo período por parte del bando local fue aprovechado por el cuadro 'che' para acercarse pese a que no pudieron contar con el apoyo de Kamara, perseguida por los colegiados.

En el intercambio de golpes librado antes del descanso, el Hafesa se benefició de lanzar su directo en el instante oportuno. Cuatro puntos de Cala y un triple de Pastor al contraataque y al borde la bocina colocaron a las granadinas con doce de ventaja (36-24) sin dar opción de réplica al oponente. La distancia creció a los dieciséis puntos (40-24) con un sólido inicio en el tercer cuarto. El encuentro estaba visto para sentencia y sólo había que saber jugar con el luminoso a favor.

Ahí fue cuando el 'Raca' echó en falta un mayor temple. Las nazaríes comenzaron a desperdiciar una posesión tras otra, insuflando vida al contrincante con cada error no forzado. Un parcial 0-11 devolvió la emoción a un encuentro en el que sólo Sydnor parecía tener cierta clarividencia en ataque, sin olvidar a Arrojo y Rodríguez. Ambas acompañaron a la estadounidense en materia ofensiva y a duras penas sostuvieron a las anfitrionas en ese momento de debilidad, pues el choque estaba de nuevo abierto (46-45).

La incredulidad inundó el pabellón Paquillo Fernández cuando el Claret se puso por delante nada más iniciarse el último acto. El 'Raca' se encomendó entonces al juego exterior. Paró de meter balones en la pintura para confiarlo todo al acierto en los triples. Sydnor y Rodríguez asestaron dos puñaladas desde más allá del 6'75 para poner por enésima vez la cita de cara (56-49), aunque de nuevo se dejó remontar.

Las valencianas sacaron provecho de los tiros libres que cobraron en cada jugada y con una canasta de una pletórica García (18 puntos) se marcharon cinco arriba a dos minutos del final tras un doloroso parcial de 0-10. Otro triple de Sydnor y una afortunada canasta de Rodríguez igualaron la contienda para que todo se decidiera en un agónico desenlace (63-63).

El Claret desperdició la primera bala al robar la granadina Gea la cartera a Díaz. No obstante, al 'Raca' se le nublaron las ideas en el peor momento y agotó la posesión sin poder mirar el aro, con el agravante de perder a Arrojo, a la que se le salió el hombro y se retiró al banquillo. Esa acción devolvió la iniciativa a las visitantes, que tenían trece segundos para materializar la canasta de la victoria. Eso no ocurrió porque Rodríguez interceptó el pase y lanzó una contra que fue detenida en falta. La interior evidenció que no podía seguir tras el golpe, lo que permitió que entrara Cerqueira para lanzar los tiros libres. La veterana 'Peque' derrochó entereza en ese brete y anotó ambos a tres décimas de la conclusión, si bien García casi obra el milagro con un triple a tabla que rozó el objetivo. Una taquicárdica conclusión para un partido que debió 'matar' antes un Hafesa 'Raca' que vuelve a respirar en LF-2.