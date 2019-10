Raca «Vamos a competirle al Barça en el debut en LF2», afirma Piñar La entrenadora del Hafesa 'Raca' advierte que «aún nos quedan muchos detalles por pulir» antes del estreno de la temporada este sábado en el pabellón Paquillo Fernández JUANJO MARTÍN Jueves, 3 octubre 2019, 13:17

Maribel Piñar, técnico del Hafesa Ramón y Cajal, ha afirmado esta mañana en la previa del encuentro de este sábado que «vamos a competirle al Barça en el debut en LF2. Ellas tienen un equipo joven con hasta siete internacionales entre U17 y U20 y será difícil, pero espero que nos llevemos el partido a nuestro terreno». La nazarí ha desvelado la relevancia de «controlar a Marta Canella, una de sus mejores jugadoras. Les gusta correr como a nosotros, así que tenemos que hacer un buen balance defensivo para que nos metan la menor cantidad de puntos posible».

La entrenadora granadina ha añadido que llega sin bajas a este primer partido de la temporada y que su plantel aún tiene «muchos detalles por pulir, sobre todo en concentración por cometer muchos errores no forzados. Confío en que poco a poco vayamos ajustando detalles y crezcamos. El último amistoso contra Estepona me sentó mal porque no entramos en el partido en ningún momento, pero esta semana he notado una reacción». Piñar ha admitido que a Ladondra Johnson «le está costando adaptarse al equipo y al nivel de competitividad de la LF2, superior al de Finlandia o incluso a la primera división de Portugal. Físicamente es muy potente y estoy convencida de que en cuanto coja confianza nos dará alegrías».