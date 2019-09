Liga Femenina 2 La valiente apuesta por la juventud Gea, Alcántara y Blanco sostienen las esperanzas del 'Raca'. / J. M. Puertas El Hafesa 'Raca' ha puesto su rumbo este curso en manos de una novedosa tripleta de bases:Gea, Alcántara y Blanco JOSÉ MANUEL PUERTAS Granada Lunes, 23 septiembre 2019, 01:09

El Grupo Hafesa Ramón y Cajal mostrará la próxima temporada una imagen bastante renovada respecto al ejercicio previo, cuando las nazaríes solo pudieron certificar la permanencia en la Liga Femenina 2 en la penúltima jornada. Entonces, la plantilla rojilla acusaba una clara sensación de fin de ciclo en muchas de sus integrantes, con una ambición visiblemente inferior a la mostrada un año antes, durante el curso del debut granadino en la segunda categoría nacional. De esa forma, el club decidió alterar la apuesta por la continuidad que le había caracterizado y modificar de forma notable su plantilla, comenzando por la llegada de Maribel Piñar a su banquillo, buscando recuperar el hambre competitiva perdida.

Y sin duda una de las puntas de lanza que van a caracterizar al 'Raca' que el 5 de octubre debutará en competición ante el Barça CBS en el pabellón Paquillo Fernández será su decidida apuesta por tres jovencísimas bases, algo para nada habitual y que de hecho podría verse como una situación de riesgo, toda vez que en la dirección de juego los más clásicos suelen gustar de nombres con un cierto toque de veteranía. Sin embargo, Maribel Piñar tendrá a sus órdenes esta temporada a la extremeña Mamen Blanco, jugadora de perfil defensivo de 19 años, la cordobesa Andrea Alcántara, enorme amenaza desde el perímetro que apenas acaba de cumplir su segunda década vital y la renovada Marina Gea quien, recién alcanzada la mayoría de edad, buscará refrendar las grandes sensaciones que dejó el curso pasado, debutando como rojilla aún en edad junior tras su formación en el CPAgustinos. «Es una apuesta muy valiente, pero no voy a decir arriesgada porque a la gente hay que darle confianza», reconoce Piñar sobre entregar las llaves de su equipo a tan juvenil tridente. La entrenadora granadina confía totalmente en su tripleta, pues recuerda que «este verano Mamen Blanco ha estado en la selección u19 y Andrea Alcántara estuvo en la primera convocatoria de la u20 y además ahora Marina Gea está en órbita federativa para poder ser convocada el verano que viene», desvela Piñar, orgullosa del nivel de sus bases: «por algo será», valora sobre la llamada nacional a sus directoras de juego.

En todo caso, Piñar es sabedora de que obviamente la situación le obligará a un esfuerzo extra en la formación de sus jugadoras, pero acepta el reto sin ambages y con ambición. «Habrá que enseñarles cosas, sí, pero prefiero a gente joven con ganas de aprender que no tener a nadie o tener a gente que tiene todo hecho», afirma. Respecto a la compatibilidad entre las tres jugadoras, ya avisa que no debe haber ningún problema. «Ya he hablado con ellas que en algún momento jugarán a la vez, incluso las tres llegado el caso», señala. Claro, «todo depende de lo que tengas enfrente», reconoce, apuntando incluso que «Marina ha jugado muchos años en formación como escolta, por lo que sabe hacerlo sin problema». La granadina tiene clara que su idea es «formar a las tres como bases, pero eso no significa que si una está en el campo otra no vaya a estar», si bien esa es la «ideal inicial» y que luego todo dependerá de «cómo se entiendan durante temporada, aunque en principio las veo compatibles», aclara.

De lo que no cabe duda es de que el rojillo es «un equipo hecho para correr en el que ellas tres van a ser fundamentales», valora Piñar. «En Claudia Calvelo tenemos una jugadora a diferencia del año pasado en el 1'95, que nos ayudará mucho para poder sacar rápido el contraataque por su capacidad reboteadora», si bien recuerda que «el baloncesto es un juego colectivo en el que todas ganan y todas meten canastas y el rebote será trabajo de todas y así se lo estoy transmitiendo al equipo».

En lo personal ha sido un verano ajetreado para Blanco, Alcántara y Gea. La extremeña ha sido bronce mundial con España en Tailandia, logro que no pudo igualar la cordobesa, también con experiencia previa en selecciones, pero que en este caso no llegó a la lista final del europeo u20. Ambas, además, vieron cómo cambiaban de equipo con la incertidumbre que ello implica. Pero seguro que para quien los últimos meses han sido más estresantes ha sido para Gea, por las dudas sobre su acceso a la carrera de Medicina en Granada y la compatibilidad o no de su participación con el 'Raca'. Finalmente, la base nazarí se ha llevado la enorme alegría de acceder a su carrera deseada en su ciudad, evitando desacarreos indeseables. «Tenía muchas ganas de jugar aquí pero es cierto que es buena estudiante y también quería hacer Medicina y este curso había muchos deportistas de alto rendimiento que han pedido la carrera en Granada, lo que ha resultado en una situación estresante para ella y por la que le ha costado decidir qué hacer con su futuro», concluye Piñar.