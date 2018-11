LEB Oro Turno para recuperar el fortín del Palacio Barullo en la zona con una encarnizada lucha por el rebote ante el Oviedo. / RAMÓN L. PÉREZ Tras el triunfo en Castellón que frenó la mala racha, el Covirán quiere una victoria en casa ante el líder Lleida JUANJO MARTÍN GRANADA Sábado, 17 noviembre 2018, 00:59

Vuelve el baloncesto a los sábados por la tarde. El Palacio de los Deportes acoge hoy (18.30 horas) el primer encuentro de la temporada en su franja habitual, después de tres citas consecutivas en domingo por no estar disponible el recinto. El cuadro rojinegro regresa así a la normalidad y lo hace de la mejor manera posible, con un interesante partido en el que se medirá al líder. El Força Lleida no aparecía en ninguna quiniela sobre los equipos que estarían en la parte alta de la tabla en LEB Oro, pero después de siete jornadas ocupan con todo merecimiento la primera posición. Los catalanes se han aferrado a una defensa sin fisuras para dar rienda suelta a la imaginación con triunfos de tronío sobre Palma, Palencia y Melilla en casa, así como Prat, Cáceres y Ourense a domicilio (6-1). Sólo el revés como local contra el 'gallito' Bilbao ha impedido al equipo de Jorge Serna firmar un balance impoluto en este arranque en el que se han enfrentado -y doblegado- a buena parte de los aspirantes a luchar por el ascenso a la ACB. Ese carácter de 'tapado' que porta el Lleida no debe impresionar a los nazaríes, que igualmente han firmado un buen inicio en esta campaña de debut en la segunda categoría nacional (4-3), si bien no tan excelso como el de los catalanes.

El registro de los rojinegros podría haber sido aún mejor de no haber perdido su condición de invicto en casa contra el Oviedo (70-73). Los asturianos arrebataron ese estatus a los integrantes del Covirán, quienes acusaron su pésimo primer cuarto para después remontar y terminar claudicando en un final a cara o cruz, en el que los colegiados no vieron unos claros pasos de Arteaga en la jugada que decantó el encuentro para los visitantes. Ese sinsabor forma parte ya del pasado, y más después de que el cuadro granadino lograra poner fin a su serie negativa en Castellón (69-78).

Los nazaríes no se libraron de su tradicional momento de debilidad, que en este caso se produjo entre el primer y el segundo período. Los discípulos de Pin llegaron a ponerse con una decena de desventaja, pero reaccionaron a tiempo y se marcharon por delante al descanso. En la segunda parte, el control en el rebote y el freno en los puntos en transición de los levantinos les aseguró un triunfo balsámico que impidió el que habría sido el tercer tropiezo consecutivo del equipo.

Ese resultado positivo ha permitido que el Covirán afronte con buena cara la primera de sus semanas 'normales', que finaliza esta tarde en el Palacio después de haber tenido incluso el fin de semana anterior libre, por jugar el viernes en tierras castellonenses. Esos elementos contribuyen a generar cierta ola de optimismo antes de recibir al líder de la LEB Oro. Pablo Pin subraya que «veo a mi equipo con muchísimas ganas de afrontar este encuentro y de hacernos fuertes en casa. No queremos perder otro partido más en el Palacio y creemos que podemos sacar la victoria».

El Lleida llega al Palacio con la incertidumbre de Fernando Sierra, que no ha podido entrenarse con normalidad durante estos días por un golpe recibido contra el Melilla. Serna asegura que «tengo serias dudas de que pueda jugar, esta semana sólo ha podido hacer ejercicios sin oposición». Algunas reservas desde el punto de vista médico también tendrán los locales, quienes han tenido entre algodones tanto a Carlos de Cobos como a Joan Pardina. El base presenta una sobrecarga que se suma a los leves contratiempos previos que ha sufrido el hispano-brasileño en este comienzo del curso. Por su parte, el alero sigue padeciendo un esguince en un dedo del pie que le obliga a parar a causa del dolor. Eso sí, el técnico granadino cuenta con el concurso de ambos de cara al compromiso de esta tarde, por lo que los nazaríes encaran el partido con sus filas al completo.

El de esta tarde será un duelo que se presume táctico entre dos conjuntos que basan sus victorias en su buen hacer en pista trasera. El Lleida ostenta la mejor defensa de toda la LEB Oro, mientras que el Covirán posee la cuarta posición en ese apartado. Este dato no invita a pensar en un frenesí ofensivo por parte de ambos contendientes, pero los dos están igualmente capacitados para combatir en una cita de guarismos altos, si es que se da el caso. Sea un duelo a noventa puntos o a sesenta, los rojinegros tratarán de demostrar que no les asusta lo más mínimo la visita de, por el momento, la gran revelación de la Liga.