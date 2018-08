Baloncesto | LEB Oro El 'techo' del Covirán Granada tratará de aportar su experiencia Sergio Olmos, el más alto de la plantilla, bota el balón durante una sesión de entrenamiento en el pabellón Veleta. / FERMÍN RODRÍGUEZ Sergio Olmos, uno de los cuatro fichajes para esta temporada, avisa tras nueve años en la LEB Oro que es una categoría «muy competida» JULIO PIÑERO GRANADA Viernes, 31 agosto 2018, 01:10

Sergio Olmos es uno de los cuatro fichajes que ha llevado a cabo el Covirán Granada tras el ascenso de categoría. El espigado pívot alicantino va a ser el techo del equipo. Con 2,13 metros de estatura es el más alto de la plantilla y el que va a tratar de aportar toda la experiencia que ha acumulado en estos años. Va a ser su décima temporada en la LEB Oro y confía en guiar al grupo hacia la permanencia para vivir un curso tranquilo.

El pasado lunes comenzó esta nueva aventura en su carrera deportiva y se siente «muy ilusionado por llegar a un proyecto nuevo y una ciudad que no conocía. Tampoco he jugado nunca en el Palacio de Deportes y todo el mundo me ha hablado muy bien. Vengo con muchas ganas y creo que va a ser un buen año para nosotros».

Fue el primer fichaje que realizó la Fundación CB Granada para sumar centímetros a la plantilla y competir en una nueva categoría. Olmos aúna experiencia a sus 31 años y resalta que lo que decantó su elección fue «el proyecto tan interesante que percibí. Fiché bastante pronto en verano porque lo vi claro y me pareció un lugar idóneo para seguir creciendo».

Pidió referencias antes de tomar una decisión tras acabar un ciclo en La Coruña y mientras tanto «solo me contaron cosas buenas del club. En mi equipo de la temporada pasada estaba Ángel Hernández, que jugó aquí hace unos años y me habló maravillas de Granada. Conocía también a gente del club y me convencieron rápido». Para los que no conocen la LEB Oro, avisa que «es muy competida. Para bajar esta última temporada había como cinco o seis equipos, que esperaron hasta el último partido para saber quién descendía. Lo mismo pasó para entrar en los 'play offs'. Puedes perder en cualquier sitio y vamos a tener un año duro».

Olmos va a ser uno de los que aportará experiencia a la plantilla. Competirá con Devin Wright, Guille Rubio, David Iriarte y Alejandro Bortolussi para actuar en la zona. La categoría no tiene secretos para él. Recuerda que va a ser ya «mi décima temporada en LEB Oro. Todas las que he jugado como profesional han sido en esta categoría. He estado en equipos de nivel que han ascendido. Ahora voy a intentar aportar esa experiencia y ayudar a subir el nivel de intensidad en los entrenamientos para tratar de que el equipo haga un buen papel en la competición».

Mientras tanto, el equipo rojinegro continúa con las sesiones de entrenamiento de la primera semana para coger mayor fondo físico y adquirir los conceptos de juego tanto en el apartado defensivo como de ataque. Al haber hasta ocho jugadores de la pasada temporada, el grupo está asimilando de forma rápida lo que trata de inculcar Pablo Pin en las sesiones de trabajo.