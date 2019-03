Tancredos de la salvación ARO PASADO La impasibilidad de los integrantes del Hafesa 'Raca' no alimenta la ilusión por la permanencia pese a tenerla a tiro Gea vuela para dejar una forzada bandeja durante el choque ante UCAM. / Ramón L. Pérez JUANJO MARTÍN Granada Martes, 26 marzo 2019, 00:12

Curiosa la paradoja que atraviesa el Hafesa Ramón y Cajal. Por un lado está al filo de la salvación al sacarle dos victorias al penúltimo a falta de tan sólo tres jornadas (cuatro para las nazaríes por el aplazado ante Almería). Por el otro, esa permanencia se antoja lejana por las malas vibraciones emanadas al haber perdido varios duelos directos en casa, como el del pasado domingo ante UCAM.

El cuadro rojillo no es que tuviera una mala puesta en escena (7-21 en el primer cuarto), es que en ningún momento transmitió algo de espíritu para hacer pensar en una hipotética remontada. Las murcianas pasaron por encima de las locales, blandas tanto en defensa como en el rebote, así como en el aspecto anímico. Ni siquiera hubo reacción cuando una pequeña racha de buen juego permitió ilusionarse con salvar al menos el 'average'. El 'Raca' se quedó impasible en ese tramo final en el que fue factible perder por menos de doce puntos.

Sólo un par de jugadoras evidenciaron su pesar con lágrimas en su rostro tras caer en ese partido. El resto no varió un ápice su rictus, como si la cosa no fuese con ellas. De ahí que el optimismo no sea bienvenido a un club que sólo requiere una victoria más en cualquiera de sus cuatro duelos que le quedan.

La meta está muy cerca, pero encuentros como el del domingo no dejan de alejarla del horizonte. Nadie quiere pensar en la posibilidad de un viaje a Lanzarote para jugarse allí la permanencia con Magec, pero ese será el destino final salvo que doña Tancredo abandone su peana. O se mueve de una vez o al final les pillará el toro del descenso.