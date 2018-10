LEB Oro El sosiego a corto plazo obliga al triunfo Bortolussi, que se ha recuperado, en el choque de pretemporada contra el Canoe. / PEPE MARÍN El Covirán recibe en el Palacio de los Deportes (18.30 horas) al Canoe en el duelo de recién ascendidos JUANJO MARTÍN GRANADA Domingo, 21 octubre 2018, 00:58

granada. El Covirán superó la primera semana de su historia en LEB Oro con una excelente nota. No alcanzó la matrícula de honor porque eso habría significado conseguir el pleno de victorias, pero sí se quedó cerca de esa calificación al doblegar tanto a Ourense en casa (68-64) como a Araberri a domicilio (84-90). El único partido que se le escapó fue la visita a Melilla, en la que un horripilante tercer cuarto fulminó las opciones de triunfo de las que se había hecho merecedor el cuadro rojinegro durante el resto del partido (67-53).

El valor de esos resultados no reside únicamente en el triunfo en sí, sino en el hecho de que esta sucesión de encuentros se produjo en el escaso intervalo de seis días, con el agravante de que ambas salidas obligaron a un largo desplazamiento, ya fuese por la distancia en kilómetros (Vitoria) o por la dificultad logística para llegar (Melilla). Una vez rebasado ese 'sprint' que tenía preocupado al cuerpo técnico por producirse nada más comenzar la campaña, la normalidad ha regresado a la rutina de los equipos, que ya han gozado de una semana completa para preparar sus siguientes compromisos con algo más de pausa.

No obstante, ese sosiego en el que está instalado el conjunto nazarí podría desaparecer de inmediato en el caso de 'pinchar' esta tarde (18.30 horas) frente a Canoe. Este enfrentamiento está bien señalado por los integrantes del Covirán, dado que se trata de un duelo ante el otro recién ascendido. Es decir, otro de los equipos que a priori está condenado a luchar por evitar el descenso. Si a ese factor se le añade el hecho de jugar en el Palacio de los Deportes, los nazaríes están obligados a ganar y colocarse con un 3-1 de balance en la tabla. En caso de no hacerlo, su registro no sería ni mucho menos preocupante (2-2), aunque sí quedaría ese regusto amargo de haber desaprovechado una ocasión idónea para sumar y alejarse de los puestos de abajo.

A la hora de firmar la que sería su tercera victoria, Pablo Pin cuenta en principio con todos sus efectivos disponibles. El técnico concedió un día extra de descanso a Bortolussi para que la rodilla del ala-pívot superara las molestias que presentaba. Esta medida sirvió para que el argentino se reincoporara al grupo el pasado viernes con energías renovadas y pudiera completar así las últimas sesiones preparatorias del choque ante los madrileños. Sobre el resto de la plantilla granadinista no han trascendido problemas, por lo que no habrá ausencias que lamentar en esta cita.

Perímetro letal

Así las cosas, el técnico podrá volver a darle brillo a un juego de perímetro que le ha dado réditos en este arranque. Carlos de Cobos está a un nivel espectacular con los lanzamientos de tres puntos, hasta el punto de que supera un 50% de efectividad tanto en lo que va de temporada como en todos los partidos que ha jugado a lo largo de 2018. El director de juego está explotando como nunca su faceta más letal desde el perímetro, compatibilizando su rol con el de Josep Pérez.

El base estaba llamado a ser importante dada su experiencia en Oro y no ha tardado en demostrarlo. Su MVP de la última jornada, con 25 puntos y 34 de valoración así lo deja bien a las claras. El aplomo del valenciano desde la línea de personal (11/12) fue fundamental para la consecución del triunfo en la cancha de Araberri y, con 'Carlinhos' muy entonado como escolta, los dos pueden cohabitar en la pista sin ningún tipo de problemas.

Para que los exteriores disfruten de espacios en el perímetro es clave igualmente que el juego interior carbure fino. La constancia de Guille Rubio ha de estar acompañada por el aporte del resto de interiores, que por ahora se han mostrado un tanto irregulares. Esta tarde tendrán la opción de redimirse dado que llega al Palacio Tyson Pérez. El dominicano acapara buena parte de la ofensiva del Canoe y detenerlo será clave, como ya ocurrió en el duelo de pretemporada entre granadinos y madrileños celebrado en el pabellón del Zaidín.

El talentoso pívot no pudo ayudar el pasado curso en LEB Plata a batir a los nazaríes en un partido oficial. Eso sí, la batalla de esta tarde será otro cantar. Está en juego el permiso para seguir respirando con tranquilidad en la tabla o, por el contrario, arriesgarse a sufrir los primeros ahogos en Oro.