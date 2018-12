Salto sin red

El Hafesa 'Raca' pasó en cuarenta minutos de acariciar la permanencia a verse con el agua al cuello. En ese escaso lapso tiró por la borda muchas de las virtudes que había exhibido hasta la fecha y desaprovechó la oportunidad de poner tierra de por medio con la zona baja de la tabla. Con su revés ante el Alhaurín, el conjunto de Quique Gutiérrez apenas posee una victoria de margen con respecto al 'pozo' y el próximo sábado visita a uno de sus actuales inquilinos.

Tras saltar al vacío casi sin red para protegerse, el técnico considera que «no estamos en situación de emergencia», aunque un nuevo tropiezo dentro de cuatro días podría sumir a las rojillas en una espiral negativa que todo el mundo quiere evitar. El club nazarí nunca ha ocupado plaza de descenso desde que accedió a la LF-2 y por eso inquieta un poco más. Pese a estar habitualmente coqueteando con los de abajo, el 'Raca' se ha metido de lleno en un charco desconocido del que no llega a conocer realmente su profundidad. Salir a las primeras de cambio es posible con una victoria en Murcia; de lo contrario tocará explorar un ignoto terreno en la historia de la entidad granadina. Gutiérrez considera este panorama como una oportunidad «para ver de qué pasta estamos hechas», si bien en esa imagen no divisa a Natabou. La checa se ha borrado a raíz de un golpe en la rodilla y en el último partido no jugó un solo segundo. El runrún sobre la pívot crece por momentos y que el entrenador nazarí asevere que «tal y como estaba el partido ante Alhaurín preferí no sacarla» no hace augurar nada bueno con respecto a su futuro.