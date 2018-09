LIGA FEMENINA 2 Remontada para conservar el buen sabor de boca en la preparación Las entradas de Gea (d) ayudaron a dar la vuelta al partido. / CD RACA El 'Raca' reacciona en el último cuarto de un duelo con poco ritmo ante el Almería para mantener su condición de invicto en la pretemporada J. MARTÍN GRANADA Viernes, 21 septiembre 2018, 02:16

El Hafesa Ramón y Cajal sigue sin conocer la derrota en la actual pretemporada tras su victoria de ayer (67-63) sobre el Almería. El conjunto nazarí estuvo por debajo en el marcador durante buena parte del choque, pero un buen último cuarto posibilitó la remontada ante su afición, que se divirtió con el club tras varios meses sin partido en el Paquillo Fernández. De esta manera, la escuadra de Quique Gutiérrez conquistó su tercer triunfo en esta preparación tras los registrados la pasada semana ante precisamente Almería y Alhaurín de la Torre.

67 Grupo Hafesa Ramón y Cajal Arrivi (5), Molina (-), Cerqueira (2), Cala (7) y Sydnor (14)-inicial-, España (9), Fernández (2), Pastor (7), Rodríguez (8), Natabou (2), Gea (11). 63 ISE CB Almería Cueto (29), González (9), Ndoye (17), Latorre (-), Torres (-) -inicial-, Núñez (-), Giráldez (-), Molero (4), Sawatzke (4). Parciales 9-12, 17-17 (26-29 al descanso), 18-21 (44-50) y 23-13 (67-63 final). Árbitros Antonio Castillo y Milkana Borges. Sin eliminados. Incidencias Unos 150 espectadores en el pabellón Paquillo Fernández de Granada.

El inicio del encuentro fue flojo por parte de ambos contendientes, cuyo desacierto ofensivo se evidenció en los pobres tanteos (9-12 en el primer acto y 26-29 al descanso). Las imprecisiones y los lanzamientos fáciles errados por las locales posibilitaron que las visitantes establecieran las primeras ventajas, aunque sin ser amplias a excepción del parcial 0-7 de salida.

La presencia de Ndoye se hizo notar en un equipo almeriense que ofrecerá mejores prestaciones cuando recupere a sus internacionales que jugarán el Mundial. La senegalesa fue el eje vertebrador de la ofensiva foránea y de sus manos partieron siempre todas las jugadas, ya fuesen culminadas por ella misma o sacando bola a una compañera liberada en el perímetro. Cueto fue la principal beneficiaria de estos pases y entre ambas acumularon la mayoría de tiros del Almería. Ese bipartidismo condenó a la postre a las visitantes, que echaron en falta un mayor aporte del resto y que, además, perdieron a Latorre por lesión en el tercer período.

Isa Pastor anotó la primera canasta de las anfitrionas tras cuatro minutos sin norte en pista delantera. Su triple despertó a 'Raca', al que le sentaron bien las rotaciones. Rodríguez sumó desde el banquillo para compensar el pobre aporte de Sydnor en los primeros compases. La estadounidense rehuyó el contacto con Ndoye y se alejó del aro, lo que redujo su efectividad.

Ese panorama cambió radicalmente en el segundo cuarto con un 8-0 nada más empezar gracias a la intensidad atrás, lo que dificultó la circulación de balón de las almerienses. Empero, un tiempo muerto visitante alteró la dinámica y aturulló de nuevo al Hafesa, que siguió sufriendo con Ndoye en pista.

La acumulación de errores por parte de los dos equipos quedó paliada en parte por la emoción de un desenlace abierto. Sydnor despertó al fin para convertirse en el faro que iluminó el camino a la remontada (54-53). El Almería buscó el consuelo una vez más en los tiros lejanos de Cueto (29 puntos), si bien irrumpió en el encuentro Marina Gea. La granadina, uno de los tres fichajes de este verano, imprimió una marcha más y logró culminar varias canastas en contraataque. Sus nueve puntos en los compases finales catapultaron a 'Raca', cuyo técnico Gutiérrez admitió que «no hemos jugado bien. En defensa hubo más momentos malos que buenos y en ataque no las he visto cómodas. No sé si era por la carga física o por ser el primer partido en casa, pero esperemos que se mejore en eso».