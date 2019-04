Liga Femenina 2 Un 'Raca' tocado y casi hundido Marina Gea intenta el 'dribbling' en el duelo contra Almería del pasado martes. / LOF El cuadro nazarí aborda sumergido en una marea de impotencia el tramo final, pese a que podría valerle incluso perder sus dos partidos para salvarse JUANJO MARTÍN Granada Jueves, 4 abril 2019, 00:11

«Es una sensación de impotencia, de que ya poco se puede hacer. Sólo nos queda ser el menos malo y esperar que nuestros rivales directos no ganen». Esas fueron las palabras pronunciadas por Quique Gutiérrez, entrenador del Hafesa Ramón y Cajal, después de la derrota en el partido aplazado contra Almería (50-41). La demoledora frase transmite la sensación de que el club granadino marcha a la deriva en su misión de conseguir una permanencia en Liga Femenina 2 que, pese a todo, sigue siendo factible. De hecho, podría valerle incluso con perder en las dos jornadas que restan para evitar una de las dos últimas plazas en la tabla. El apartado de combinaciones posibles aún es amplio, aunque no se vislumbra con optimismo después de la derrota del pasado martes en Almería.

El conjunto vecino realmente no se lo puso difícil a las rojillas para que lograran una victoria que las locales no necesitaban y que habría sido vital para las granadinas. Su corta rotación –siete jugadoras acumularon casi todos los minutos– contribuyó a que el 'Raca' se impusiera en la pintura (38-48 en rebotes, con 14 ofensivos para las visitantes), pero ni por esas le bastó a un equipo muy desacertado en el tiro y que volvió a bordear los cuarenta puntos. Fue el tercer encuentro consecutivo en el que las nazaríes rozaron la media de un tanto por minuto, después de quedarse incluso por debajo de ese registro contra UCAM (39-58) y Promete (50-36). Un dato nada esperanzador para afrontar el trepidante tramo final de Liga que les aguarda.

Este sábado, en horario unificado (19 horas), el Hafesa Ramón y Cajal recibe en casa al Alcobendas, conjunto que ya no se juega nada y que pulula por la mitad de la clasificación con doce victorias y mismo número de tropiezos. Las madrileñas serán las juezas en la batalla del descenso, pues dentro de una semana también se enfrentan a otro implicado en la lucha por la salvación como el Alhaurín. No obstante, a ese duelo de la última jornada podría llegarse con todo decidido.

Una victoria del 'Raca' sobre Alcobendas supondría poner pie y medio en la LF-2 de la próxima temporada. Aunque no garantiza la salvación automática –salvo que se den otros resultados favorables en el resto de la jornada–, sí que significaría un respiro enorme y un balsámico refuerzo en el apartado anímico, más que requerido para sanar a un equipo muy 'tocado' que la próxima semana debe visitar al Magec. Esa cita puede ser un pulso directo por la permanencia o un encuentro sin nada en juego si este sábado se queda fijada la identidad del acompañante de Olímpico 64 en el descenso a Primera Nacional.

El club de Lanzarote posee muchas opciones de hacer los deberes antes de ese asalto final, pues visita precisamente al colista este sábado. Si se cumple la lógica y las canarias vencen, lograrían su séptima victoria y se salvarían, dado que le tienen ganado el 'average' a Alhaurín y en caso de triple empate con 'Raca' no quedaría en ningún caso en último lugar. Ese escenario restaría presión a Magec de cara a ese duelo final con 'Raca', que sólo debería estar entonces pendiente de lo que haga la escuadra malagueña.

El Alhaurín, por su parte, no lo tiene ni mucho menos fácil, pues este fin de semana recibe al Promete, líder de la categoría que no puede aflojar si no quiere perder la primera plaza a manos del Ciudad de Adelantados. Una derrota malacitana le colocaría en una delicada situación, o incluso podría equivaler al descenso si 'Raca' doblega a Alcobendas y, además, Magec vence en Madrid a Olímpico.

De este modo, por mucho que las nazaríes naveguen ahora mismo en un mar sombrío lleno de pesimismo, las malagueñas son las que peor panorama tienen para salvarse al ser las únicas que no dependen de sí mismas. Un factor que debe asimilar el cuadro rojillo para no hundirse antes de tiempo.