Liga Femenina 2 Preparadas para el arranque de una temporada «emocionante» Mamen Blanco, a la izquierda, junto a Laura Arrojo. / RAMÓN L. PÉREZ Laura Arrojo y Mamen Blanco asumen que «el objetivo es la permanencia», pero afrontan el arranque liguero sin límites CHEMA RUIZ ESPAÑA Granada Miércoles, 2 octubre 2019, 01:56

Son jóvenes, pero sobradamente cualificadas. Tal vez por ello no les pesa ser estandartes del nuevo proyecto del club femenino más representativo de Granada. Asumen con naturalidad el reto de conservar la plaza en la segunda categoría del baloncesto nacional. Porque ambas señalan la permanencia como objetivo, aunque sin plantearse límites. Prefieren que los ponga el devenir de una competición a la que no le vuelven la cara. Su carácter, o tal vez sólo su ilusión, se lo prohibe. No pueden pensar en otra cosa distinta de la salvación después de que su escuadra caminase por el alambre durante todo el curso pasado, sin llegar a quemarse, eso sí. Y todo a pesar del profundo lavado de cara al que la primera plantilla del Grupo Hafesa Ramón y Cajal ha sido sometida.

Sólo seis jugadoras, las que la entidad consideraba «vitales», han continuado. Las otras cinco acaban de llegar. Ellas simbolizan estos dos grupos, que juntos ya forman un equipo a punto de echar a andar. Mientras Laura Arrojo renovaba su vinculación, Mamen Blanco formaba parte de la renovación. Ambas ansían ya empezar una temporada que auguran «emocionante». Atrás queda un verano duro de preparación, de asimilación de los conceptos importados por la nueva almirante del barco nazarí, Maribel Piñar. «Es muy buena entrenadora. Nos da mucha caña», comenta Laura sin poder contener una risa que esconde mucho sudor derramado durante la pretemporada, aunque confiesa que «nos hace falta eso».

A sus 22 años, cumplidos el pasado mes de julio, se encuentra a las puertas de jugar su tercera campaña en Liga Femenina 2, una experiencia que evita destacar, si bien admite que «se nota». «Cuando llevas ya jugando un tiempo, sabes el ritmo que hay que tener, sabes lo complicada que es la Liga», explica la granadina. Este curso ha logrado superar las molestias que le han lastrado durante los últimos años, por lo que espera poder «disfrutar en el campo», un propósito por el que se ha esmerado durante el descanso estival. Al igual que sus compañeras, tanto las recién llegadas como las que continúan del curso pasado, Laura empieza a asimilar la idea de juego de Piñar, distinta de la desarrollada durante la última campaña. «Los mecanismos son bastante más dinámicos, hay que correr mucho», relata justo antes de sentenciar que «ha sido un cambio radical».

Mamen Blanco no sufre con ello, sino todo lo contrario. «Estoy muy cómoda, es un equipo con un estilo de juego que me gusta mucho y con el que creo que nos va a ir bien en la Liga», señala. Acaba de aterrizar procedente del Barcelona, el primer rival del 'Raca' en la temporada, por lo que la categoría no le resulta extraña. «En un año tampoco se conoce una competición a la perfección, pero es cierto que parto con más experiencia que cuando empecé el año pasado y también creo que puedo aportar más», aclara la base plasentina.

Equipo de ideas renovadas

A pesar de que aún no ha soplado las veinte velas, carga a sus espaldas con una trayectoria sólida y con un par de medallas europeas ya en el cuello. Por ello quiere crecer en el 'Raca', adquirir peso en el juego, «ir cogiendo más confianza conmigo misma, ir asumiendo más responsabilidades». Son los deberes con los que afronta el ejercicio venidero, en el que considera que el plantel parte «con ideas nuevas, renovadas». «Es un equipo también con bastantes jugadoras nuevas y creo que es un año emocionante», manifiesta con entereza, consciente de que en el club granadino, aún adolescente, no es una temporada cualquiera. Un proyecto da sus primeros pasos y ellas son las encargadas de encaminarlo por el buen sendero.

«Aunque nunca caímos en descenso, siempre estábamos ahí, luchando por no entrar», recuerda sobre la última campaña Laura Arrojo, que subraya, además, que el que arranca «es un año de consolidación y para mantenernos en la Liga».