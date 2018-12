LIGA FEMENINA 2 El 'Raca' cierra el repóker madrileño en Alcobendas Maryah Sydnor ve cómo se escapa el balón. / FERMÍN RODRÍGUEZ El cuadro rojillo despide el año con la última salida de este curso a la capital de España, donde todavía no conoce la victoria JUANJO MARTÍN GRANADA Sábado, 22 diciembre 2018, 01:19

El Grupo Hafesa Ramón y Cajal comenzará esta noche sus vacaciones navideñas a la conclusión del encuentro que se celebrará a partir de las 19.30 horas en el pabellón Amaya Valdemoro de Alcobendas. Será la última salida de la temporada del cuadro granadino con rumbo a Madrid, después de los enfrentamientos contra Canoe, Estudiantes, Leganés y Santa Gema. De hecho, el plantel nazarí sólo ha tenido en lo que va de curso un partido a domicilio con un destino diferente a la capital de España, el que tuvo lugar en Alcantarilla (Murcia) y en el que venció al UCAM (55-67). Esa ha sido la única alegría como visitante de las rojillas, que de momento no han tenido fortuna en tierras madrileñas.

Ese sino puede cambiar esta tarde en caso de doblegar al Alcobendas, una empresa nada sencilla. La escuadra de Álex Pajares ha completado grandes partidos como local, como así lo demuestran sus victorias sobre Gran Canaria. Sin embargo, su buena trayectoria en casa se torció hace un mes contra Ciudad de los Adelantados (71-83) y así se abrió una veda que aprovechó Claret (83-84). De este modo, las madrileñas encadenan dos reveses seguidos en casa que han debilitado su escalada en la tabla -octavas con 5-6 de balance- y harán todo lo posible por evitar el tercero consecutivo en la visita del 'Raca'.

El conjunto granadino llega a esta cita después de rozar la sorpresa contra el Campus Promete. Tras cuajar una gran primera parte, las anfitrionas se vinieron abajo ante la intensidad de las riojanas, que con un parcial 5-20 en el tercer cuarto le dieron la vuelta al electrónico y acabaron imponiéndose (63-77). Esa buena sensación ha de impulsar a las nazaríes, que vuelven a sufrir las ausencias por lesión de Laura Arrojo y Pilar Arrivi. Esta última tenía opciones de haber saltado hoy a la cancha, si bien los servicios médicos aconsejaron prolongar su baja y así enganchar con las Navidades a fin de recuperarse por completo de su edema óseo en el pie.

En cambio, Bea Cala parece que sí podrá vestirse de corto para este partido. La interior padece unas molestias en su rodilla que la han tenido a medio gas durante los últimos días. El técnico Quique Gutiérrez comenta al respecto que «ella jugará todo lo que pueda o no lo hará en absoluto, no habrá punto intermedio», por lo que hasta el mismo inicio del choque no se sabrá si la gaditana podrá jugar. Si finalmente no es de la partida, el juego interior se verá aún más mermado ante un adversario en el que las estadounidenses Livermore (16'1 puntos y 7'8 rebotes) y Moore (15'5+6'7) marcan el ritmo en la pintura, acompañadas de la británica Thompson, entre las mejores en intimidación con un tapón de media.

Empero, el principal foco de peligro para el 'Raca' esta tarde se llama Lucía Togores. La base es la mejor asistente de la Liga Femenina 2 y también figura en el 'top' de otros registros como robos y faltas recibidas. Conseguir que la directora de juego no esté cómoda en la cancha será prioritario para que el cuadro nazarí tenga opciones reales de despedir 2018 con triunfo.