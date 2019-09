Liga Femenina 2 El 'Raca' avanza en su pretemporada Preparación del 'Raca' el pasado 26 de agosto. / RAMÓN L. PÉREZ El cuadro nazarí disputa mañana su primer duelo de preparación ante Alhaurín con la baja por lesión de Patri Fernández y la duda de Laura Arrojo JUANJO MARTÍN Sábado, 7 septiembre 2019, 00:11

El Hafesa Ramón y Cajal continúa progresando en su preparación para la que será su tercer curso consecutivo en Liga Femenina 2. La escuadra entrenada por Maribel Piñar ultima ya su segunda semana de pretemporada, que concluirá mañana con la disputa del que será su primer amistoso (12.30 horas). Las nazaríes reciben en el pabellón de 'Raca' al Alhaurín de la Torre, equipo que descendió el pasado año a Primera Nacional y que supondrá la primera prueba de fuego para el conjunto granadino. Además, este amistoso será el reencuentro con Isa Pastor. La base, capitana durante el pasado ejercicio, abandonó este verano el club y la ciudad tras siete años por motivos laborales y ahora se ha enrolado en las filas de la entidad malagueña.

Este primer amistoso llega en un momento en el que la plantilla del 'Raca' no anda por su momento más boyante. La estadounidense Ladondra Johnson aún no se ha incorporado al equipo -está previsto que lo haga la próxima semana-, por lo que el juego interior se reduce única y exclusivamente a Claudia Calvelo y Rebe Ortiz. La tardía llegada de Johnson se une a la marcha voluntaria de Bea Cala, lo que dejó desde hace siete días la batería interior bajo mínimos para este compromiso frente al Alhaurín.

Por si fuera poco, Maribel Piñar también tendrá que lidiar con bajas en el perímetro. La escolta Patri Fernández no podrá jugar mañana debido a una fascitis plantar, una dolencia que ya le ha castigado con anterioridad y que ha reaparecido ahora en estos primeros entrenamientos de la campaña. La granadina no está sola en la enfermería, dado que el concurso de Laura Arrojo no está garantizado. En el caso de la alero, su participación es duda por una sobrecarga en el aductor. Este percance de Arrojo no preocupa demasiado en la entidad al ser una consecuencia lógica de la pretemporada, por lo que si no puede vestirse de corto mañana no tardará en reincorporarse con normalidad al grupo para seguir trabajando.

En esas sesiones, Piñar está contando con el refuerzo de tres canteranas. María Martínez, Alba Vigo y Alexandra Westerdijk forman parte del equipo júnior y alternarán durante la campaña con el filial de Primera Nacional, pero en esta pretemporada han ganado protagonismo en el mermado 'Raca'. «Se han adaptado bien a los entrenamientos. Estamos muy contentos de comprobar que el nivel de entrenamiento no baja cuando están en pista. Es una oportunidad para que ellas acumulen experiencias y progresen poco a poco», detalla la entrenadora del Hafesa, quien mañana saltará por primera vez a la cancha para el amistoso ante el Alhaurín.