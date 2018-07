Liga Femenina 2 Quique Gutiérrez renueva y cumplirá su cuarta temporada como entrenador del Raca Quique Gutiérrez. / Ramón L. Pérez Molina añadirá a sus responsabilidades la dirección del equipo cadete JULIO PIÑERO GRANADA Sábado, 21 julio 2018, 00:59

Quique Gutiérrez y Julio Molina seguirán al frente del banquillo del Grupo Hafesa Raca para la temporada 2018/19 de la Liga Femenina 2. Gutiérrez trabaja junto al vicepresidente Paco Castillo en la dirección deportiva y la configuración de la plantilla, mientras que Molina añadirá a sus responsabilidades la dirección del equipo cadete de cantera y la preparación física de todos los equipos del club.

El entrenador sevillano del Raca, aunque granadino de adopción, comenzó su carrera en el baloncesto femenino en el CD Universidad, pasando por Regina Mundi, hasta llegar al CAB Loja de Segunda división. De ahí pasó al baloncesto masculino, donde además de ejercer de entrenador o ayudante, también estuvo en los despachos como director deportivo de CB Granada, Cajasol o Ciudad de Huelva.

Entre sus experiencias en el baloncesto kuwaití o húngaro, Gutiérrez regresó al baloncesto femenino en de la mano del CD Ramón y Cajal, en el que ahora va a cumplir su cuarta temporada.

«Agradezco a la directiva del club que siga apostando por el proyecto de Liga Femenina 2 y que piense en mí para seguir siendo el entrenador. Me hace mucha ilusión porque me siento muy identificado con el grupo de jugadoras, estoy muy cómodo y me hace muy fácil el día a día».

Por su parte, Julio Molina es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, entrenador de baloncesto nivel 2 y con otras titulaciones vinculadas a la calidad del movimiento y la preparación física en baloncesto, siendo el entrenador personal de jugadores profesionales y semiprofesionales entre los que destaca Pablo Aguilar.

Empezó como entrenador de baloncesto en el colegio Santo Domingo, del que llegó a ser coordinador, de ahí pasó a su primera etapa en Raca, Gójar y vivió la última temporada del CB Granada en el banquillo como preparador físico, delegado y finalmente ayudante de Curro Segura en LEB Oro. También trabajó para la cantera y escuelas de la Fundación CB Granada, donde llevó a sus equipos a ganar varias veces el Provincial y a participar en el Campeonato de Andalucía. Tras ser preparador físico y ayudante del Liga Femenina 2, este curso volverá a hacerlo y asumirá la preparación física del resto de equipos de la cantera y será de nuevo primer entrenador, en esta ocasión, del cadete femenino del CD Tear Ramón y Cajal.

«Quique y Julio son dos pilares muy importantes de este equipo, y aunque la renovación sea ahora, han seguido involucrados con el proyecto desde el primer día», indicó Luis Felipe Ruiz, presidente del CD Tear Ramón y Cajal.

El club prevé comunicar en los próximos días la renovación del grueso de la plantilla, así como la de los miembros del cuerpo médico, e incorporará un delegado de equipo.