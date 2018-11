LIGA FEMENINA 2 Pulso ante el colista con lo puesto Marina Gea lanza a canasta desestabilizada en el partido ante Clarinós. / FERMÍN RODRÍGUEZ La baja de Arrojo y las dudas de las pivots Natabou y Rodríguez lastran al Hafesa 'Raca' de cara al vital partido en Madrid JUANJO MARTÍN Sábado, 17 noviembre 2018, 00:58

granada. La alegría por conseguir la segunda victoria de la temporada no ha sido completa para el Grupo Hafesa Ramón y Cajal. El conjunto granadino doblegó el pasado domingo al Claret en casa (65-63) y logró el objetivo de coronar su primer puerto de montaña asequible tras un arranque liguero de órdago. Sin embargo, ese triunfo trajo consigo una elevada factura dirigida a la enfermería rojilla. Tres jugadoras de la entidad nazarí han permanecido en ella más tiempo que en la cancha para entrenarse, por lo que su concurso está en seria dura de cara al choque de esta tarde en la madrileña pista del Olímpico 64 Santa Gema (19.30 horas).

Una ausencia garantizada será la de Laura Arrojo. A la alero se le salió el hombro derecho en los últimos compases del encuentro ante las valencianas y debe seguir en reposo, por lo que no formará parte de la expedición rojilla. A esa baja segura se le añaden las probables de Isnelle Natabou y Rebeca Rodríguez, quienes no se han ejercitado durante la semana. La checa ha iniciado un tratamiento conservador con tal de evitar el paso por el quirófano ante su lesión en la rodilla, si bien este procedimiento aún no le ha permitido regresar a las canchas, lo que alimenta el pesimismo sobre la efectividad del mismo.

Jugadora Puesto Altura País Jugadora Puesto Altura País

Por su parte, Rodríguez se lastimó la pierna derecha en la última jugada del duelo contra Claret, en el que la interior recibió una falta que le hizo perder la vertical, dañándose en la caída. De esa acción surgieron los tiros libres de la victoria que transformó 'Peque' Cerqueira, relevo forzoso de Rodríguez. La pívot tiene igualmente complicado vestirse de corto contra Santa Gema, por lo que estos percances han generado un enorme agujero en la pintura del Hafesa 'Raca'.

«Son jugadoras en las posiciones del '3', '4' y '5', así que es un problema bastante gordo para nosotros», admite Quique Gutiérrez. El técnico resalta que el adversario de hoy «es un equipo bajo y por ahí podríamos tener ventaja, pero vamos sin tres de nuestras jugadoras altas y eso se compensa. La dificultad del partido es máxima y es una pena tener tantas lesiones ante un rival directo». De hecho, el Santa Gema es uno de los equipos que más rápido se ha desmarcado por abajo en la Liga Femenina 2. Con seis derrotas en otros tantos encuentros, las madrileñas marchan colistas destacadas al ser las únicas que aún no conocen la victoria en este curso.

Esa circunstancia debería ser aprovechada en teoría por el conjunto granadino, aunque el maltrecho estado con el que llega supone un severo hándicap para las aspiraciones de las nazaríes. Aun así hay hueco para la esperanza, pues a la impresionante regularidad de Sydnor -reinante MVP tras la última jornada- hay que sumarle el refuerzo del triunfo de la pasada semana. Las penas pesan menos con una sonrisa en la cara y el 'Raca' intentará que Santa Gema no se la borre esta tarde.