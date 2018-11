«Pívots como Arteaga y Olmos te dan un plus» El exbase internacional Javi Rodríguez, técnico del Liberbank Oviedo, destaca en IDEAL lo «compensada» que es la plantilla del Covirán JOSÉ MANUEL PUERTAS GRANADA. Sábado, 3 noviembre 2018, 01:25

No está siendo un comienzo de temporada fácil para un Liberbank Oviedo que, con una plantilla no demasiado larga, se ha visto aquejado además por varias lesiones, la última la rotura de fibras del base finés Roope Ahonen esta misma semana, y que ha llevado a los astures a reforzarse con Sergio Llorente. El técnico ovetense, Javi Rodríguez, admite a IDEAL una situación «complicada» pues su otro 'uno' referente, Fran Cárdenas «está volviendo de una lesión de ligamento cruzado», y el tercer director de juego, Alonso Meana, también está en la enfermería por una rotura en el gemelo. En tono de broma, Rodríguez, con 365 partidos en la ACB a sus espaldas, señala que ·a veces miro al banquillo y pienso que el siguiente en salir a la cancha debo ser yo, pero a los 39 años no me puedo arriesgar».

Se está mostrando irregular el Liberbank en los cinco encuentros celebrados hasta ahora, dándose la particularidad de que ha ganado sus dos partidos fuera de casa pero ha perdido los tres en su feudo, el polideportivo Pumarín. A este respecto, Rodríguez recuerda que «el calendario en casa ha sido muy difícil, hemos perdido contra Bilbao, Palencia y Melilla, teniendo opciones contra los tres. Y fuera hemos jugado bien, tanto en Orense como en Cáceres, ganando con solvencia». Así, valora los resultados de los suyos como «un poco injustos», aduciendo que «hemos merecido alguna victoria más».

En lo que al Covirán respecta, el entrenador dice ver un equipo «sólido, duro y muy bien trabajado, del que lo que he visto me ha gustado, especialmente en casa», por lo que espera mañana «un partido muy difícil». Será un choque donde se verá algo casi en desuso en el baloncesto actual, con un duelo de pívots tan puros como Sergio Olmos y Oliver Arteaga, referentes interiores de granadinos y ovetenses.

«No es fácil ver algo así actualmente, pero para mí es una ventaja. Está bien que tus 'cuatros' te abran el campo, pero tener pívots de ese nivel es un plus, y Arteaga y Olmos son dos referencias en la LEB». Tampoco se olvida del perímetro granadino, recordando que el Covirán «a veces domina tanto la pintura que puede parecer que se olvida un poco del perímetro, pero tiene grandes tiradores y realmente es un equipo muy compensado».

Finalmente, en un análisis más global de la LEB Oro, Rodríguez afirma que «esta temporada ha subido el nivel, y los equipos de arriba perderán más. El año pasado Breogán era claramente el mejor, y este año quizá lo sea Bilbao o Betis, pero la Liga ya les ha dado toques de atención. Es una competición muy igualada que teniendo tres descensos va a ser muy emocionante».