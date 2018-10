El oro pierde brillo Opinión | Aro pasado Después de hacer los de Pin la 'goma' durante varios minutos y con el llamativo tirón firmado en el último cuarto, en el que se pusieron a diez, los 'niños' azulgranas borró del mapa a la escuadra rojinegra, que pasó a perder por más de veinte puntos con un flojo arranque de período AGENCIA LOF JUANJO MARTÍN GRANADA Martes, 30 octubre 2018, 01:13

El Covirán salió mal parado de su visita a la ciudad deportiva Joan Gamper, donde el filial del Barça le sacó los colores a una ofensiva que se quedó en apenas 60 puntos tras estrellarse desde el perímetro (3/21) y también en la pintura. Infinidad de lanzamientos a menos de un metro del aro –incluso a tabla– marraron los nazaríes, que vieron cortada su racha de dos victorias y se quedaron así sin opción de compartir el liderato en el grupo de cinco clubes que comanda actualmente la LEBOro. Después de hacer los de Pin la 'goma' durante varios minutos y con el llamativo tirón firmado en el último cuarto, en el que se pusieron a diez, los 'niños' azulgranas borró del mapa a la escuadra rojinegra, que pasó a perder por más de veinte puntos con un flojo arranque de período.

Igual de eliminado ha quedado Eloy Almazán, al menos en las estadísticas oficiales de la FEB. El capitán nazarí ha dejado de figurar en los datos de esta temporada, hasta el punto de que ha desaparecido de las fichas de cada partido, donde los totales de puntos, rebotes, minutos y demás apartados quedan descuadrados por no aparecer la aportación del alero. Se trata del segundo error que sufre este curso el Covirán, al que le 'robaron' un punto de la victoria contra Araberri un par de días, hasta que prosperó su reclamación al ente federativo. El 'olvido' de Almazán sería una anécdota más de no ser por la acumulación de fallos en lo que va de temporada, pues el acta del partido contra el Barça B –jugado el sábado– no se subió hasta la mañana del domingo. Detalles que reflejan que no es Oro todo lo que reluce en la LEB.