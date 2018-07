Peque Cerqueira, tercera renovación del Grupo Hafesa RACA Granada La alero Conchi Cerqueira, 'Peque', seguirá jugando un año más en Liga Femenina 2 defendiendo la camiseta del Grupo Hafesa RACA Granada, tras el acuerdo de renovación alcanzado con la directiva del Club Sábado, 28 julio 2018, 16:19

Peque cumplirá su quinta temporada en el primer equipo del Ramón y Cajal, sumando su amplia experiencia al equipo granadino. La trayectoria baloncestística de Cerqueira es larga y exitosa. En los ocho años que estuvo compitiendo en la máxima categoría del baloncesto español se proclamó campeona de la Primera División –actual Liga Día- , dos veces campeona de la Copa de la Reina, Subcampeona de la Euroliga y tercera en el Mundial de Clubes.

Cerqueira compatibiliza el baloncesto con la gestión, junto a su marido -el ex jugador de baloncesto Félix Sánchez-, del gimnasio CTC Armilla, al que acuden con regularidad sus compañeras de equipo. Además, es madre de Cristina y Álex, quienes han heredado el físico y el talento de sus padres para el baloncesto.

Declaraciones de Peque Cerqueira:

«Esta temporada va a ser muy dura porque todos los equipos se han reforzado mucho, los dos descendidos de Liga Día están en nuestro grupo y ya no somos el equipos sorpresa, pero me encantan los retos y me lo tomaré como tal. No quiero ponernos límites, intentaremos llegar a lo más alto y será divertido».

Declaraciones de Quique Gutiérrez:

«Es un ejemplo, siempre tiene ganas de entrenar y competir. A pesar de los muchos años que lleva haciendo deporte y habiendo jugado al máximo nivel, no pierde las ganas ni la ilusión por trabajar. Además, nos aporta un tiro exterior que el año pasado fue muy importante para nosotras. Estoy encantado de que esté un año más y espero que lo disfrute, que el sacrificio y el esfuerzo que hace por poder seguir jugando le compense.».