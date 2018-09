LEB ORO «Estamos pecando de ser nuevos en la categoría, hay que jugar más duro» Eloy Almazán en un entrenamiento de pretemporada. :: fermín rodríguez Eloy Almazán, uno de los capitanes del Covirán, subraya que «tenemos un equipo compensado, con uno de los mejores juegos interiores de la Liga» GRANADA. Miércoles, 19 septiembre 2018, 02:25

El mensaje propagado por Pablo Pin de que su plantilla tenía que actuar «con más mala 'leche'» no ha tardado en calar entre los componentes del Covirán. Eloy Almazán, uno de los capitanes del equipo junto a Carlos de Cobos, admite que en los últimos amistosos los nazaríes «estamos pecando de ser nuevos en la categoría. Venimos de la LEB Plata, donde el nivel de dureza es más bajo que en Oro. Nos hemos dado cuenta en esta pretemporada, especialmente ante el Betis. Si no nos 'pegamos' con los rivales cualquier equipo nos puede pasar por encima , así que tenemos que jugar más duro».

Ese duelo ante la escuadra hispalense evidenció que el conjunto granadino ha de incrementar su listón de intensidad e imprimir un mayor componente físico en pista con tal de neutralizar a sus rivales. Sólo así podrá impedir errores como los de ese último 'bolo' (94-79). «Cometimos faltas tontas y pérdidas de balón evitables, pero es algo normal a estas alturas de pretemporada. Además, Pablo (Pin) no usó todas las armas tácticas que tenemos. Al final se nota que mucha gente lleva cuatro meses sin competir y falta ritmo de competición», detalla.

En opinión de Almazán, el Covirán está «bien. Al seguir ocho jugadores de la pasada temporada ya estamos rodados, no como el curso anterior en el que nos costó más arrancar. Los cuatro fichajes del verano se han adaptado bien y ahora estamos en una fase más tranquila de la preparación, con más juego de cinco contra cinco en vez de tener unas sesiones tan físicas como al principio». Con respecto a los resultados obtenidos en los amistosos, el alero indica que «han sido los esperados. A Murcia le ganamos fácil los dos partidos porque al final se nota la distinta categoría. En Canoe competimos bien y luego Betis es que tiene muy buen equipo. A ellos les faltaban tres jugadores relevantes y aun así nos metieron varios parciales que les permitió ganarnos por quince puntos».

«Hay gente que me lleva hablando de subir a ACB desde abril, pero el objetivo es salvarse»

El cuadro bético es uno de los principales candidatos al ascenso a ACB por su condición de recién ascendido y por la plantilla que ha armado, siempre con permiso del Bilbao. «Son grandes equipos que deberían subir, pero luego tienes otros como Huesca o Araberri que siempre fichan bien y compiten. Este año cualquiera te puede ganar y será duro». De aquí que Almazán recalque que «el objetivo ha de ser la permanencia, por mucho que la gente me hable de subir a la ACB desde el pasado mes de abril, cuando ascendimos a Oro».

El granadino analiza el plantel conformado este verano por el Covirán y se muestra optimista con respecto a la consecución del objetivo de la salvación. «Tenemos un equipo compensado. Josep Pérez es un buen base para una categoría que 'Carlinhos' conoce bien. En el resto del juego exterior hay muchas alternativas para atacar con bloqueo directo, con amenaza exterior de tiro o en el poste bajo. Por último, creo que contamos con uno de los mejores juegos interiores de toda la Liga, con opción de jugar con dos '4' o incluso con dos '5'. En definitiva, una plantilla completa y bastante buena para competir en Oro».

Dentro de esos esquemas, la relevancia de Eloy Almazán se reducirá a priori con respecto a la pasada campaña. Tras ser uno de los puntales ofensivos y recuperar una faceta agresiva en pista delantera que tenía aparcada en su etapa final con Melilla, el nazarí considera que «este año será un punto medio entre mis dos últimas temporadas. Las cuatro incorporaciones necesitan más balones y tendré menos tiros, aunque sin llegar a ser un secundario», como le sucedió en su último curso con el club norteafricano. El alero añade que «tendré menos protagonismo ofensivo, pero eso me permitirá crecer en defensa, un faceta que tenía más dejada al tener que dar un paso al frente en ataque. Si me llega la bola con ventaja la voy a seguir aprovechando porque la confianza de Pin en mí es total; sólo espero tener el máximo acierto posible en los tiros de los que disponga».

Esa estrecha relación entre Almazán y el técnico se consolida por su condición de capitán, en la que el alero goza de total autonomía al haber dado sobradas muestras de su habilidad para manejar el factor humano. «El entrenador me dijo que el vestuario no le preocupaba por haber una buena relación del año pasado entre nosotros. Entre 'Carlinhos' y yo llevaremos el bloque con facilidad y no creo que haya problemas en todo el curso». Esa será una buena base sobre la que cimentar el futuro éxito deportivo del Covirán en la LEB Oro.