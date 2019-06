Liga Femenina 2 Patri Fernández seguirá en el Hafesa 'Raca' Fernández rebasa a Latorre en el duelo ante Almería. / Pepe Marín La alero renueva por un año más y cumplirá así su duodécima temporada en el primer equipo de la entidad rojilla tras un curso algo irregular JUANJO MARTÍN Granada Domingo, 23 junio 2019, 02:21

El Grupo Hafesa Ramón y Cajal dio ayer un nuevo paso hacia la construcción del equipo que defenderá sus colores durante la próxima campaña en Liga Femenina 2. La entidad granadina anunció la renovación por un año de Patri Fernández, alero granadina de 27 años de edad que es toda una institución dentro del club. No en vano, la jugadora se alistó pronto con 'Raca' tras empezar en las categorías inferiores del Colegio Santo Domingo, por lo que cuenta con un amplio bagaje en el equipo.

Su experiencia sólo se vio interrumpida durante dos cursos al cambiar de aires a Agustinos, si bien Fernández regresó a la disciplina rojilla una vez el club alcanzó la segunda categoría nacional. Después de llegar a un acuerdo para prolongar su estancia en el equipo, la exterior podrá cumplir su duodécima temporada con Ramón y Cajal.

Fernández asegura tras airearse su renovación que «seguir formando parte del proyecto de 'Raca' por tercer año seguido en LF2 me hace tanta ilusión como la primera vez. Me siento afortunada de poder continuar compitiendo al máximo nivel en mi ciudad y en el club en el que me he formado» . La alero evoca sus prolongadas raíces en el equipo rojillo al decir que «ver crecer al equipo que me ha visto crecer a mí y poder formar parte de ello es algo que me enorgullece».

La entrenadora Maribel Piñar comenta al respecto de este movimiento en su plantilla que «Patri es una jugadora con un marcado carácter competitivo. Luchadora y con gran capacidad para superar a su defensora en situaciones de uno contra uno». Esa virtud para rebasar a su par se ha visto atenuada durante este último año, en el que el rendimiento de Fernández se ha reducido en comparación con su aportación al 'Raca' durante el año de debut en Liga Femenina 2.

La alero promedió entonces 8'4 puntos, 3'8 rebotes y 1'7 asistencias, unos números que la erigieron como la segunda mejor jugadora del plantel rojillo, sólo por detrás de Sasha Begenisic, indiscutible líder en la pista durante esa temporada. Sin embargo, ese estilo de juego incisivo y vertical apenas ha podido apreciarse este año en Fernández, que ha bajado hasta los 5'1 puntos, 2'2 rechaces y 0'8 pases de canasta en sus veinticinco encuentros –sólo se perdió uno–. A pesar de eses descenso estadístico, el club ha mantenido su apuesta en la granadina, quien admite la revolución que se intuye en el seno de 'Raca' tras la salida de Quique Gutiérrez y la llegada de Piñar al frente del equipo.

«Es un año de cambios en la plantilla y la Liga sigue subiendo de nivel, por lo que no permite relajación alguna. Esta temporada será una nueva oportunidad para superarse como equipo y, por supuesto, como jugadora. Continuaré trabajando duro para aportar mi granito de arena», expresa Fernández. La granadina se convierte así en la cuarta pieza del conjunto nazarí para la próxima campaña.

En la presumiblemente renovada plantilla del Hafesa 'Raca' sólo se conoce hasta el momento la continuidad de la alero 'Peque' Cerqueira y de la interior Rebeca Rodríguez, así como el fichaje de la pívot Claudia Calvelo. De este modo, Fernández se suma a un perímetro que aún está en reconstrucción y en el que, por ahora, sólo son seguras las bajas de las bases Pili Arrivi y Raquel Molina. El futuro del resto de integrantes en las posiciones exteriores permanece aún en el aire y en algunos casos no dependerá únicamente de la voluntad de la entidad rojilla. En el caso tanto de Marina Gea como de Isa Pastor, ambas dependen de factores externos para determinar si el próximo curso estarán o no en Granada, lo que supone un evidente condicionante a la hora de estudiar su continuidad en el equipo.