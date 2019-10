Liga Endesa Pablo Aguilar abandona el Iberostar Tenerife por su lesión en la muñeca Aguilar, con España / EFE El ala-pívot nazarí volverá próximamente a Granada para culminar al fin la recuperación de su muñeca izquierda JOSÉ MANUEL PUERTAS Granada Martes, 8 octubre 2019, 13:46

La lesión en la muñeca izquierda que se produjo en la recta final de la temporada pasada tras una mala caída cuando defendía los colores del Reggio Emilia italiano sigue trayendo por la calle de la amargura al ala-pívot granadino Pablo Aguilar. Tanto es así, que el nazarí no continuará ligado a la disciplina del Iberostar Tenerife y volverá a Granada para terminar de recuperarse completamente de una lesión que ya le impidió estar en la lista definitiva de Sergio Scariolo de cara a la Copa del Mundo de China, en la que España terminó ganando la medalla de Oro.

Desde que se produjo la lesión y una vez que pasó por el quirófano, Aguilar ha trabajado incansablemente en la rehabilitación. Durante el verano, y antes de incorporarse a la concentración de la selección, llevó a cabo largas sesiones de fisioterapia y readaptación física en Granada. Pero no fue suficiente y el granadino no llegó a estar al nivel físico de sus compañeros, lo que lastró sus opciones mundialistas y finalmente fue cortado. Tras ello, se incorporó al Iberostar Tenerife, equipo con el que regresaba un año más tarde a la Liga Endesa, tras su paso por Croacia e Italia. Ahora, tras no poder debutar en las tres primeras jornadas ligueras, ambas partes han hecho oficial el fin de su vinculación, al menos por el momento, con el granadino reconociendo en sus redes sociales que, de momento, no está «ni cerca del 100% para poder ayudar al equipo en todo lo que podría y me gustaría».

Así, el Iberostar Tenerife y Pablo Aguilar separan sus caminos para que el jugador se centre en su rehabilitación de cara a volver a las canchas lo antes posible y, al fin, en un estado de forma óptimo.