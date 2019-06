Liga Femenina 2 Una multiusos para sustituir a Sydnor Sydnor progresa con la bola en el partido ante Almería. / Pepe Marín El Hafesa 'Raca' sondea el mercado en busca de una anotadora que pueda jugar de '3' y '4' tras descartar la renovación de la estadounidense JUANJO MARTÍN Granada Viernes, 21 junio 2019, 02:50

El Grupo Hafesa Ramón y Cajal trabaja desde hace días en la búsqueda de un nuevo referente en su plantilla, después de que el club haya decidido no ofrecer la renovación a Maryah Sydnor. La estadounidense ha sido la gran referencia del cuadro rojillo durante esta última campaña en LF2, en la que la entidad granadina firmó una sufrida permanencia en la penúltima jornada de Liga. La ala-pívot de Radford (Virginia) acaparó con su talento la mayoría de posesiones del equipo granadino, hasta el punto de que fue difícil sumar una victoria si Sydnor no rayaba a gran nivel.

La norteamericana promedió 14'6 puntos y 10'4 rebotes para un total de 19'7 de valoración. Estos guarismos le permitieron codearse con las jugadoras más brillantes de la competición durante todo el año, para concluir como la segunda mejor en rechaces –sólo por detrás de Daira Varas (10'4)– y la séptima en ránking global de valoración. Aparte de su muesca en las estadísticas, Sydnor generó una profunda huella en el seno del 'Raca', en el que se generó una corriente inicial que era partidaria de su renovación de cara al próximo curso.

Ese deseo aumentó cuando la desgracia golpeó a Sydnor en forma de lesión. La estadounidense se lastimó de gravedad en su hombro, aunque jugó mientras pudo pese a tener notablemente afectada la articulación. Ese percance le obligó a perderse los encuentros ligueros del tramo final y luego se vio forzada a pasar por el quirófano. La operación y el presumible largo período de recuperación podían convertirse en los grandes aliados para prorrogar el contrato de la ala-pívot, por la que ya no habría tantos candidatos interesados bajo estas circunstancias. No obstante, ese ha sido precisamente el factor que ha eliminado cualquier opción de que Sydnor continúe en la disciplina rojilla.

La entrenadora Maribel Piñar considera que se trata de un riesgo demasiado elevado al no poder determinar cuánto tiempo tardará en estar disponible Sydnor. Su valía y el caché ganado tras su buena campaña obligaba a hipotecar buena parte del presupuesto de 'Raca', y eso sin saber cuándo y cómo iba a poder regresar la interior a las canchas. Toda una apuesta que finalmente ha escogido no llevar a cabo el cuadro granadino, por lo que Sydnor no seguirá en el cuadro nazarí. Tampoco lo hará la letona Marta Miscenko, cuyo rendimiento general fue más decepcionante por mucho que fuese vital en dos victorias (Canoe y Alcobendas) con las que se conquistó la salvación.

En sustitución de Sydnor, la dirección deportiva del Ramón y Cajal está centrada en explorar el mercado en busca de una multiusos. La intención es hallar una jugadora capaz de jugar de '3' y de '4', con alta capacidad anotadora y, a la vez, solvencia para frenar a las pivots rivales. Una interesante combinación que está llamada a ser la nueva referencia en la cancha de un Hafesa 'Raca' que se ha quedado 'huérfano' tras la salida de Sydnor.