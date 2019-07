Liga Femenina 2 Con mecha para seguir Cerqueira busca un pase en el aire ante Promete. / Fermín Rodríguez La veterana de 44 años ahuyenta la idea de su retirada a pesar de completar una anodina temporada en la que sus minutos bajaron drásticamente JUANJO MARTÍN Granada Sábado, 13 julio 2019, 02:52

Si una leyenda del baloncesto español como Amaya Valdemoro alucina cuando se entera de que 'Peque' Cerqueira sigue jugando, poco más hay que añadir. A punto de cumplir los 45 años, la alero se somete cada verano a la eterna pregunta de si ha llegado el momento de colgar las zapatillas, en su caso por segunda vez. Ya lo hizo en 2002 por su deseo de ser madre y así permaneció doce años, hasta que con la excusa de que su hija Cristina estaba haciendo sus primeros 'pinitos' con el Ramón y Cajal, el entonces presidente Alberto Pérez le dijo que se probara el chándal. Así se gestó su retorno a las pistas, estando el equipo entonces en Primera Nacional. La viguesa ayudó de manera determinante a la hora de efectuar el salto a la Liga Femenina 2, en la que disfrutará por tercer año consecutivo al confirmarse su continuidad en el Hafesa.

De hecho, la vinculación de 'Peque' con el club rojillo no tiene fecha de finalización. El contrato sólo se romperá cuando la jugadora comunique su intención de abandonar definitivamente las canchas, con independencia de cuándo suceda eso. Un noble gesto hacia una jugadora que no ha vivido un curso sencillo al ver su papel encogido de manera drástica. Mientras que durante el primer año en LF2 gozó de la confianza plena de Quique Gutiérrez (7 puntos y 3'5 rebotes en 22 minutos), la historia ha sido muy diferente en este último ejercicio. Sin que hubiera una mayor competencia en el perímetro que lo justificara, su tiempo en pista se ha reducido a poco más de la mitad (12), lo que ha tenido un impacto directo en su aportación a 'Raca' (3'1 tantos y 2'1 rechaces).

Tras perderse el debut por una microrrotura muscular, Cerqueira comprobó con el paso de los partidos que había perdido la confianza del entrenador. Aun así, emergió salvadora ante Claret (65-63) para firmar 9 puntos, entre ellos dos tiros libres decisivos a sólo tres décimas para el final. La veteranía se notó en esa situación en la que cualquier otra habría sucumbido ante la presión. Esa alegría se prolongó una semana más al apuntillar a domicilio al Olímpico (55-74) con 4/5 en triples y 14 puntos en total.

Aun así, 'Peque' volvió pronto a disputar minutos esporádicos, sin continuidad alguna. Su tope en la segunda vuelta se cifró en 18 en la agónica derrota en casa ante Estudiantes. Una excepción en una tónica en la que lo habitual fue quedarse por debajo de la decena. Perder la relevancia ayudó a que faltara en dos partidos con la permanencia aún en duda. No viajó a Logroño para medirse al líder Promete por estar con su hija y una semana después no salió del banquillo frente a Alcobendas por decisión técnica. En la despedida contra Magec, con el 'Raca' ya salvado, se desquitó con 13 puntos y 5 rebotes que bien podrían haber sido el punto final a su carrera. Empero, la mecha de Cerqueira aún no se ha agotado y durará al menos una campaña más.