Liga Femenina 2 'Match ball' por la salvación Arrojo progresa con apuros ante la defensa de Promete. / LOF El Hafesa 'Raca' disputa esta noche en Almería su duelo aplazado, la mejor opción para garantizar la permanencia al no jugarse nada las locales JUANJO MARTÍN Granada Martes, 2 abril 2019, 00:34

La última jornada en Liga Femenina 2 trajo preocupantes noticias para el Grupo Hafesa Ramón y Cajal, que se vio de nuevo en la encrucijada por la permanencia tras reducirse a un único triunfo su ventaja sobre el descenso. Teniendo en cuenta que en la última jornada visita al Magec –rival directo en esa lucha–, la escuadra granadina debe intentar sumar la victoria que le falta en alguno de sus dos duelos previos a fin de no tener que jugárselo todo en Lanzarote.

De sendos partidos, la mejor opción se trata posiblemente la de esta noche (20.30 horas) en la cancha del Almería. Este partido llega apenas dos días después de cruzarse el país en carretera para jugar en Logroño ante el líder Promete (50-36), por lo que el cansancio será un factor a considerar. Eso sí, la trascendencia del choque debe motivar a las jugadoras nazaríes a vaciarse en la pista del pabellón Moisés Ruiz.

En ese escenario debió disputarse hace casi un mes este derbi andaluz. Sin embargo, el compromiso se aplazó al no acudir uno de los dos árbitros y negarse el cuadro granadino a disputarlo con un único colegiado sobre el parquet. El encuentro se colocó inicialmente el 26 de marzo, si bien después se retrasó una semana más. Ahí puede estar una de las claves, pues esa dilación extra ha cambiado radicalmente las miras almerienses. El cuadro rojiblanco luchaba hace un mes por meterse en la fase de ascenso, un objetivo ya casi imposible después de su derrota de este fin de semana contra Estudiantes.

Las discípulas de Paco Rueda están demasiado lejos de las colegiales, a las que tienen el 'average' ganado. Sin embargo, para darles caza obligaría a la carambola de que las madrileñas pierdan sus dos encuentros y Almería lo gane todo. Una combinación factible, pero bastante compleja. Por ese motivo, las anfitrionas de esta noche encararán presumiblemente el derbi con una motivación bien distinta a la que habrían tenido el mes pasado, cuando estaba inicialmente fechado el encuentro entre los dos clubes.

Quique Gutiérrez, técnico del 'Raca', indica que «ganando un partido será muy difícil que no nos salvemos. Es probable conseguirlo también sin vencer ninguno, pero no me apetece estar asustado hasta el último momento». La otra 'bala' por la permanencia se disparará este sábado (19 horas) en casa ante Alcobendas, aunque las rojillas tienen una excelente oportunidad de llegar a ese choque casi salvadas en el caso de imponerse hoy.

Más allá del reducido 'hambre' del Almería, lo cierto es que su corta rotación se ha visto mermada al no contar en las últimas semanas con Sandra Molero, una ausencia que se unió a la de la pasada semana de María del Mar Fernández. Las vecinas apenas emplearon a ocho jugadoras en Magariños, un esfuerzo que puede pasarles factura ante un Hafesa Ramón y Cajal que se permitió el lujo de darle descanso a Maryah Sydnor.

La estadounidense se ahorró el viaje a Logroño, lo que redundará en el estado de un hombro que tiene 'tocado' desde hace semanas. También recupera Gutiérrez a Cerqueira, baja por motivos familiares en la última jornada. Con su plantilla al completo y la innegable necesidad de ganar, el 'Raca' luchará por anotarse el derbi, un auténtico 'match ball' por la permanencia en LF-2 y, sin duda, su mejor opción de recuperar el aliento tras quedarse sin oxígeno en las últimas semanas.