Marta Miscenko, refuerzo interior del RACA

R. I. Granada Martes, 15 enero 2019, 22:09

El CD TEAR Ramón y Cajal y la jugadora Marta Miscenko han firmado un acuerdo de vinculación para lo que resta de temporada, condicionado a superar el reconocimiento médico. Miscenko es una pívot letona (Riga, 27/11/95), de 193 cm de altura formada en la Universidad de Wingate (USA) e internacional con su selección, que esta temporada estaba compitiendo en el BAXI Ferrol de la Liga Día.

Miscenko se ha formado baloncestísticamente en Estados Unidos, pues ya destacaba en la escuela secundaria de Northwood Temple, en Fayette NC, donde fue nombrada mejor júnior de las escuelas independientes de Carolina del Norte en 2013, llegando a ser elegida como la jugadora más valiosa de su equipo, lo que le valió también para ser convocada con la selección letona júnior.

Comenzó su etapa universitaria en la Universidad de Texas El Paso, si bien en su segundo año se marchó a Wingate, donde hizo sus mejores guarismos, destacando en sus dos últimas campañas, lo que le abrieron las puertas de la selección absoluta de su país, y la oportunidad de cruzar el charco y probar la experiencia europea de jugar en la Liga Día española.

Con el BAXI Ferrol ha disputado doce encuentros, si bien sólo estuvo en pista 7 minutos de media por partido, en lo que anotó 1,3 puntos y capturado 2,1 rebotes para 2,3 de valoración.

La nueva jugadora del Grupo Hafesa RACA Granada llegará mañana a mediodía a la ciudad y realizará el primer entrenamiento junto a sus compañeras a partir de las 20 horas en el Paquillo Fernández. El club está tramitando su licencia para que pueda estar a disposición de Quique Gutiérrez en el próximo partido del Hafesa RACA, en el recibe la visita del Real Canoe, sábado 19 de enero a las 19 horas, en el primer encuentro de la segunda vuelta.

Declaraciones de Quique Gutiérrez

«Marta es una jugadora joven, letona de formación americana, muy grande, 193 centímetros, con buena envergadura, lo que no le impide moverse muy bien. Defensivamente aportará mucho, y en ataque, por físico puede hacer muchas cosas y trabajaremos con ella para que técnicamente mejoren sus recursos. Estoy seguro de que seremos mejor equipo con ella».

«Espero que nos dé una mejora en el nivel físico, en posiciones interiores y nos permita que jugadoras como Maryah y Rebeca no tengan que defender a jugadoras más poderosas, lo que les produce desgaste en defensa y les penaliza en ataque. Nos dará equilibrio porque será una referencia en el juego interior cerca del aro y nos permitirá ser mejores defensivamente. Viene a sumar y dar mucho equilibrio al equipo».

Declaraciones de Marta Miscenko

«Estoy muy emocionada con esta nueva oportunidad, y muy agradecida al club por ficharme. No puedo esperar a estar allí y ponerme a trabajar, estoy deseando conocer al cuerpo técnico y mis compañeras. Vengo a sumar, quiero mejorar mis habilidades trabajando duro cada día para ayudar al equipo tanto como pueda. Toda la gente con la que he hablado me ha dicho que la ciudad es absolutamente preciosa».